彈劾審判規則遭共和黨推翻　謝安達：「川普自身利益大於國家」盼三思！

▲謝安達呼籲共和黨人要三思。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

就在眾議院將川普彈劾案送進參議意願後，23日開始民主黨與共和黨議員在參議院進行一連串辯論審判，眾議員謝安達（Adam Schiff）表示，「川普濫用職權介入選舉，並且尋求外力協助提高自己的聲望，倘若2020年俄羅斯再度介入，川普同樣會將自己私人利益凌駕於國家利益之上，希望共和黨人三思」。

根據《哈芬登郵報》（Huffpost）報導，在川普彈劾開庭首日，共和黨就以多席次的優勢，輕易推翻眾議院開出的審判條件，對此謝安達表示，「共和黨人應該要贊成川普被彈劾，因為他明顯就是把自己置於國家利益之上，甚至用自己的權力迫使烏克蘭按照自己的意思，這樣的人令人懷疑是否有能力承擔總統職責。」

▲川普彈劾案進到參議院。

儘管川普的國安顧問表示，烏克蘭干預2016年大選，是因為受到俄羅斯指使，但謝安達仍表示，根本就是川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）協助傳播訊息，「而這一切對我們的國家都是危險的，為什麼是朱利安尼干涉這些高機密的事情，而並非聯邦調查局？」

此外，謝安達也表示，如果俄羅斯再度干預2020年大選，川普同樣也會只顧及到自己的利益，「川普根本不會站出來保護美國，所以根本不能指望他。」盼望共和黨人可以三思之後再投票，而這一切都是為了美國的利益與安全。