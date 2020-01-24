135名「武漢旅客」抵菲全部遣返！菲強硬抗肺炎：即刻陸客須填寫健康調查表

▲菲律賓宣布送回135名來自武漢的旅客，圖為馬尼拉國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散至東南亞，菲律賓23日宣布無限期停飛武漢往返班機，不過當時已有135名來自武漢的旅客，抵達卡利波（Kalibo）國際機場；民航官員今（24日）指出，將會安排4個航班，將135名旅客全數送回武漢。

根據ABS-CBN報導，菲律賓民航委員會（CAB）法律部門主管薩莫迪歐（Wyrlou Samodio）已和菲律賓皇家航空、菲律賓泛太平洋航空協議，安排4個航班將135名來自武漢的旅客送回中國，但目前還未確認航班時間。

另外，日前一名5歲的中國籍男童從武漢飛抵宿霧後，出現發燒與咳嗽症狀，MERS與SARS的檢測結果已呈陰性反應，但武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）的結果為陽性，現在則交由澳洲實驗室進行進一步檢測，結果預計在25日出爐。截至目前，菲律賓未出現確診病例。

菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）指出，所有從中國飛抵菲律賓的旅客，從即刻起必須填寫健康調查表，清楚揭露先前旅遊地點，以及個人健康狀況，空服員也被要求觀察出現病徵的旅客。

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