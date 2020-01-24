境內14人接受武漢肺炎檢測！英大學收12萬中國留學生　「展開全面生活調查」預防

▲英國大學自主性調查檢驗中國留學生、工作人員動向與健康狀態。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎疑似、確診病例在國際間逐漸增多，面臨中國留學生四散各國，對此英國面對12萬境內中國留學生，各校開始自主性進行檢測，希望可以保護到學生與工作人員。其中紐卡斯爾大學（Newcastle University）約有300名湖北留學生，發言人指出已經確保所有學生已經像醫療單位登記，並了解學生的動向。

根據英國《每日郵報》報導，目前全英國約有12萬名中國留學生，預估有上千人來自於湖北省，23日開始英國各大學開始對近期去過中國或是與中國親友有聯繫的學生進行調查。各大學也陸續公布措施，並要求學生隨時通報自己是否有返國過年。

目前所知，亞伯丁大學（University of Aberdeen）以5名人員在疫情爆發期間到訪過武漢，目前所有人都在家自主隔離；鄧迪大學（ University of Dundee）則指出，新學期招收34名武漢學生，上周有5人自武漢回到英國，目前尚未有人出現健康問題。英國文化協會也表示，目前已經暫時所有在武漢的活動、包括英語課程。

而英國的醫師團體也表示，如果民眾懷疑自己感染的新型冠狀病毒，就將自己關在房間內，打給醫療單位透過，先透過電話確認病情。目前英國有14名疑似患者自武漢回國後出現可能症狀，有5人確定為陰性、9人仍在等待結果，當地衛生部長已要求加強來自中國航班的檢驗。

倫敦希斯洛機場目前也進行發放宣傳單告知，若有旅客感到身體不適必須要立即通報，政府也承諾將會加強監控，並且嚴密監控所有中國來的航班。