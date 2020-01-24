孟晚舟引渡聽證會結束！法官「保留裁決」　雙重犯罪標準成關鍵

▲孟晚舟輕鬆出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

華為財務長孟晚舟的引渡聽證會23日結束，大法官宣布「保留裁決」，最終決定預計在4月判出。本次聽證會的重要關鍵在於，孟晚舟是否構成「雙重犯罪」，若最終法官裁定此案未達雙重犯罪標準，孟晚舟將能獲釋離開加拿大。

CNN報導指出，加拿大大法官霍姆斯（Heather Holmes）在23日聽證會結束後宣布，將會保留裁決直到下次聽證會之前，預計在4月底前可做出決定。本次聽證會重點在於，引渡案是否有「雙重犯罪」的問題，也就是美國提出的指控是否在加拿大也構成犯罪。

如果法官認為符合雙重犯罪標準，引渡程序將繼續進行；如果沒有，孟晚舟可能被釋放，引渡案件將被撤銷。

▲孟晚舟仍戴著墊子腳鐐。（圖／達志影像／美聯社）



辯方在聽證會中指出，若非美國制裁，所有經濟損失或聲譽損失，均不會存在，此案也就不成立，例如美方指控的銀行詐欺、違反制裁，都無法對加拿大的銀行造成損失，因此在加拿大不構成犯罪。加國檢方則認為，孟晚舟對滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述，這本身就是個「詐欺行為」，在加拿大也構成犯罪。

中國外交部發言人耿爽在聽證會前曾表示，美加兩國濫用雙邊引渡條約，要求加拿大「糾正錯誤」並釋放孟晚舟。華為則發表聲明指出，相信加拿大的司法系統會證明孟晚舟無罪。另外，孟晚舟方還針對其在加拿大機場被逮捕的程序提起民事訴訟，認為在3個小時的盤問中，孟的手機行李皆被沒收，權利遭到侵犯，並不合法。