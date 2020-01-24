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全力開發「武漢肺炎」疫苗！預計今夏臨床實驗　美藥廠股價大漲　

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▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲對抗武漢肺炎的疫苗預計最快在今夏進行臨床實驗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

「武漢肺炎」目前已有850例確診，在全球各地也有確診案例傳出，而流行病防範創新聯盟（CEPI）執行長海契特24日表示，對抗武漢肺炎新型冠狀病毒的疫苗，最快可望在今年夏天進行臨床試驗。儘管有可能在疫苗研發成功前，疫情就已經受到控制，但此言一出仍讓合作藥廠的股價應聲大漲。

海契特（Richard Hatchett）在世界經濟論壇（WEF）年度會議中表示，目前有3家藥廠、研究中心，正與CEPI合作，研發對抗新型冠狀病毒的疫苗。海契特說，儘管有可能在疫苗研發成功前，疫情就已經受到控制，但擁有疫苗仍是非常有利的，「如果病毒沒有消失，並在全球傳播，我們將很高興今天做出這些投資。」

目前美國藥廠Inovio Pharmaceuticals、澳洲昆士蘭大學（University of Queensland in Australia）與美國生技公司Moderna皆和CEPI合作研發疫苗，最快可望在今年夏天進行臨床試驗；另外，美國藥廠Novavax也宣布，該公司已經開始研發疫苗。

目前武漢肺炎已造成25人死亡，且無疫苗可打，也沒有抗病毒治療方法。Moderna首席執行長班賽爾（Stephane Bancel）告訴法新社，Moderna計劃在波士頓的工廠開發疫苗，預計今年夏天之前進行臨床試驗；不過他也強調，在一般的狀況下，開發傳統疫苗需要兩到三年的時間。

Inovio股價週四在紐約證交所大漲6.68%，Moderna股價上漲1.37%，兩個交易日累計上漲6.5%；投資人對疫苗生產的興趣提升，也連帶其它生物科技公司的股價出現上漲。

►「資訊數據不透明毀了一切」CNN：武漢肺炎凸顯習近平的最大漏洞！
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