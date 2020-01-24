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生育旅遊喊停！美移民新規定曝光　拒發以「生孩子」為由的簽證

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▲▼美國生育旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多孕婦會到美國生產，讓孩子獲得美公民身分。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

在台灣和中國大陸的「孕婦界」中，非常流行赴美產子，也就是「生育旅遊」（birth tourism），讓孩子一出生就自動用有美國籍。不過，在美國總統川普不斷緊縮的移民政策下，美國國務院宣布，從24日開始，將不再對「以生產為目的」赴美的外國人，發放臨時商務／觀光旅遊（B-1/B-2）簽證。

CNN報導指出，國務院22日發送電報至各國大使館，宣布自24日開始，為了杜絕「生育旅遊」所造成的安全與醫療漏洞，將不再對「以生產為目的」赴美的外國人，發放臨時商務／觀光旅遊（B-1/B-2）簽證，但其中39個歐洲的免簽證計畫（Visa Waiver Program）國家並不在此限。

不過，目前對於新規定的具體實施方法，卻還有些模糊。國務院官員向CNN表示，領事官員被告知，不可以直接詢問申請簽證的婦女是否懷孕，「你不能問簽證申請人他們是否懷孕了，除非你有明確的理由相信他們可能懷孕了，並打算在美國生孩子。」官員也坦承，「當然你不可能問所有女性申請者是不是懷孕了。」

白宮在聲明中指出，這項規定的目的是，「加強公共安全、國家安全，並維持移民體制的完整性。」國務院也認為，以獲得美國公民身分為目的的旅遊，是不合法的，「因為生育旅遊產業不僅威脅美國的醫院資源，還充斥著犯罪活動，必須消除這個特定的濫用現象。」

根據美國憲法，一般人只要出生在美國，就能自動獲得美國國籍，因此有許多孕婦冒險赴美國，再「假裝」意外生子，更出現以此為業的旅行社、待產之家、月子中心等「一條龍產業」。

美聯社報導指出，最常使用生育旅遊的是中國、俄羅斯、奈及利亞等國；倡議限制移民的團體「移民研究中心」（Center for Immigration）估計，每年大約有3萬3000名寶寶因為生育旅遊而在美國誕生。

►持續防移民！川普政權將管制「生育旅遊」　防止到美國產子
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