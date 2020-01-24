東京奧運倒數！日確診第2起「武漢肺炎」　專家憂：病毒帶入風險增

▲各界擔心武漢肺炎疫情影響東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本境內出現第2起確診的「武漢肺炎」病例，外務省也將傳染病危險提醒級別上調至「二級」，加上春節期間日本是亞洲地區的旅遊勝地，外界不免擔心是否影響夏天即將舉行的東京奧運。官方表示，目前有關部門正在積極合作，「對抗傳染疾病會列為奧運安全措施的重要項目。」

綜合外媒報導，日本厚生勞動省證實，東京一名來自中國武漢的40多歲男子，確認罹患武漢肺炎；這也是日本境內第2起確診案例，16日一位神奈川縣的30多歲中國籍男性，在檢查中證實罹患新型肺炎，目前已康復出院。

日本傳染病協會會長Kazuhiro Tateda表示，政府必須審慎對待這類傳染疾病．「在這種大規模集會中，傳染病和耐藥細菌被帶入的風險會增加。」奧運官方則在聲明中指出，他們正積極和有關部門合作，「對抗傳染疾病會列為奧運安全措施的重要項目。」

事實上，這已不是第一次有疫情影響到奧運。2016年巴西里約奧運舉辦之際，茲卡病毒（Zika virus）在南美洲大流行，當時許多醫生、科學家及研究人員擔心大量遊客湧入里約，認為奧運應該更改舉辦時間或地點，也有不少選手放棄出賽。

目前，原定在2月3日到14日在武漢舉辦的2020年東京奧運會拳擊預選賽，在經過國際奧會（IOC）審慎評估後，稍早宣布決定停辦。而中華女足即將在2月3日到中國武漢參加奧運資格賽，中華足協秘書長方靖仁表示，如果最後確定不改地點，那極有可能考慮棄賽，因為要以選手的生命安全為主。

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