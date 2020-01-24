俄羅斯國家杜馬通過修憲案　總理、內閣未來將由「下議院推薦」！

▲普丁曾誇下海口20年還人民強大俄羅斯，如今期限到修憲、改內閣動作頻頻。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯政局自1999年總統普丁執政後，至2020年都在普丁權力控管下，15日普丁發表國情咨文時，提到同意俄羅斯憲法中禁止總統尋求第2次連任的規定，而在事後前總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）立刻全部帶著內閣總辭。

根據《Риа Новсти》報導，普丁在國情咨文中指出，國內政治希望可以呼籲俄羅斯公民，支持一系列憲法修正案投票。20日修憲法案立即進到國家杜馬，並且於23日進行杜馬投票，一讀審議上獲得4個黨派的支持，432名議員全支持法案通過。

該法案規定，同一人擔任總統任期不得超過兩屆，總理、內閣其他成員由國家杜馬推薦、總統任命；總統有權組成國務委員會，國務委員會的法律地位將由相關法律確定。俄杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，該法案有望在2月底前完成杜馬終審。杜馬審議通過後，俄羅斯將對其將進行全民公投。

而梅德韋傑夫在卸任後，普丁也授予他新的職物，成為「國務院副總理」負責國家國防安全事務。分析人士指出，縱使新上任的總理米舒斯金感覺能帶來一波新氣象，但幾乎還是不可能挑戰普丁權威。

▲俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。