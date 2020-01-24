「資訊數據不透明毀了一切」CNN：武漢肺炎凸顯習近平的最大漏洞！

▲武漢肺炎危機遍及全球。（圖／武漢市第一醫院）

記者陳亭伃／綜合報導

中國武漢爆發大規模「武漢肺炎」，傳染力驚人迅速讓全球出現多起疑似、確診病例，對此《CNN》就分析，如此失控的場面，加上幾乎不公開透明的資訊，「中國官員甚至刻意淡化」明顯顯示了中國領導人習近平幾乎沒有辦法控制現今局面，甚至控管模式有巨大的疏失。

根據《CNN》報導，新型冠狀病毒（2019-nCOV）最早出現病例出現於2019年12月8日，直至當月底，多份以「不明原因肺炎」的資訊出現，官方雖在隔日就證明資訊屬實，但尚未查出是何種肺炎。2020年1月7日專家檢測出新型冠狀病毒、9日即出現首宗死亡案例。

面對武漢城內病毒迅速擴散，通報案例增加速度遭到外界質疑，習近平針對武漢肺炎發表公開談話時提到，「要把人民群眾生命安全、身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。」談話後武漢突然出現大批確診病例，這時不少外國媒體質疑「資訊、數據並未透明化，會導致國際誤判情勢造成更加嚴重的傳染結果」。

《CNN》在報導中提到，中國中央的管理模式「天高皇帝遠」，各省級主管並沒有確切了解到疫情擴散的嚴重性，甚至武漢官員對於病毒風險輕描淡寫帶過，推遲了黃金控制期的時間。

直到23日武漢宣布封城，不到24小時陸續高達8城封城控制，武漢市長周先旺接受央視採訪時提到「外面的人不要到武漢，武漢人沒有特殊情況也不要離開城市」。《CNN》分析，因官僚機構的無能，或可能包括政治動機，讓病毒爆發狀況嚴重，而中國境內因為資訊僅能仰賴官方帳號、或是官方發布，成為拖延的最大的原因。

《CNN》提到，習近平的大規模集中管理，讓武漢肺炎出現巨大的漏洞，更讓其他省級的官員或許知道實情，卻擔心得罪中央選擇暫時隱瞞。