緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

▲WHO宣布，武漢肺炎疫情不構成國際公共衛生緊急事件。（圖／翻攝自WHO直播）



文／中央社

世界衛生組織（WHO）因應武漢肺炎疫情緊急會議獨缺台灣引起批評，對此世衛今晚表示與台灣在技術層面上緊密合作，並以2003年嚴重急性呼吸道症候群為例，說明不會拒絕必要的公共衛生援助。

因應武漢肺炎，WHO昨天起一連2天在日內瓦召集緊急委員會，今晚召開記者會說明因認為在中國境外病例很少，決定不宣告2019新型冠狀病毒為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

但這場會議邀請目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣引起批評。

今晚記者會上有媒體提問，針對疫情WHO與台灣政府如何合作、交換訊息，以及會不會重新考慮接受台灣成為會員以及防禦體系的一分子。

針對這個問題，在記者會現場的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）並未回應，由WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說明，他表示WHO與台灣技術層面夥伴緊密合作，並以2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）為例，指出當時為台灣提供深厚的技術支持。

萊恩說當爆發疫情，沒有人會拒絕必要的公共衛生援助，並再強調從WHO立場，包括中國各省及向WHO尋求協助的任何實體，都與WHO持續技術合作。

不過，他在回應時均以「中國台灣」稱呼台灣。

總統蔡英文近日發表談話，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊；並呼籲WHO不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

美國國務院資深官員近日則表示，美國鼓勵WHO進一步納入台灣，而不是企圖將台灣排除於外。華爾街日報也報導，台灣官員表示，此事凸顯北京意圖將台灣排除在WHO之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

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