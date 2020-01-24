　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生組織宣布，武漢肺炎疫情不構成國際公共衛生緊急事件。（圖／翻攝自WHO直播）

▲WHO宣布，武漢肺炎疫情不構成國際公共衛生緊急事件。（圖／翻攝自WHO直播）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）因應武漢肺炎疫情緊急會議獨缺台灣引起批評，對此世衛今晚表示與台灣在技術層面上緊密合作，並以2003年嚴重急性呼吸道症候群為例，說明不會拒絕必要的公共衛生援助。

因應武漢肺炎，WHO昨天起一連2天在日內瓦召集緊急委員會，今晚召開記者會說明因認為在中國境外病例很少，決定不宣告2019新型冠狀病毒為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

但這場會議邀請目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣引起批評。

今晚記者會上有媒體提問，針對疫情WHO與台灣政府如何合作、交換訊息，以及會不會重新考慮接受台灣成為會員以及防禦體系的一分子。

針對這個問題，在記者會現場的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）並未回應，由WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說明，他表示WHO與台灣技術層面夥伴緊密合作，並以2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）為例，指出當時為台灣提供深厚的技術支持。

萊恩說當爆發疫情，沒有人會拒絕必要的公共衛生援助，並再強調從WHO立場，包括中國各省及向WHO尋求協助的任何實體，都與WHO持續技術合作。

不過，他在回應時均以「中國台灣」稱呼台灣。

總統蔡英文近日發表談話，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊；並呼籲WHO不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

美國國務院資深官員近日則表示，美國鼓勵WHO進一步納入台灣，而不是企圖將台灣排除於外。華爾街日報也報導，台灣官員表示，此事凸顯北京意圖將台灣排除在WHO之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

►美宣佈研發「武漢肺炎」疫苗　「伊波拉」解藥有望成為救星
►沙烏地阿拉伯淪陷？傳印度藉護士染武漢肺炎　官方推特否認
►「武漢肺炎」無證據中國境外人傳人　WHO不列國際公共衛生緊急事件

ET快訊
封城前1天「30萬人逃離武漢」！10hrs至少發251次列車
南韓、日本皆確診2例武漢肺炎！國家進入緊密關注
退團被轟無能去死！偶像男團隊長崩潰罹病「活在煉獄」走不出心魔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／武漢肺炎釀全球災　「南韓、日本皆確診2例」國際進入緊密關注！

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

掏金男挖16kg巨石回家想發黃金財　3年切不開送鑑定「竟是46億年隕石」

房東住樓下「租金爽漲9萬」：付錢或搬走！　房客怒告違法

快訊／日本「武漢肺炎」第2例確診　患者是武漢遊客

美宣佈研發「武漢肺炎」疫苗　「伊波拉」解藥有望成為救星

沙烏地阿拉伯淪陷？傳印度藉護士染武漢肺炎　官方推特否認

「武漢肺炎」無證據中國境外人傳人　WHO不列國際公共衛生緊急事件

快訊／WHO宣布：新型冠狀病毒疫情「不構成」國際公衛緊急事件

英國出現5例疑似病例！他們14天內「都去過武漢」　隔離檢測中

沒車位！松山男「拖出WeMo」爽停　熟練缺德...網：欺負機車沒主人？

曾之喬宣布和辰亦儒結婚!　「今天起也是陳太太囉」

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇

周深絕美嗓音飆《香蜜》片尾曲　超高女key完全Hold住！

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

武漢封城「900萬市民」不得離開　肺炎源頭曝光：華南海鮮市場野味

三峽古早味蛋餅高CP平日也夯排　格紋粉漿+香Q鹹蔥飯只要40元！

萌喵洗澡眼神死跳針回「好啊！」　抓澡盆不放...網笑：口正直體嫌

不斷更新／武漢肺炎釀全球災　「南韓、日本皆確診2例」國際進入緊密關注！

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

掏金男挖16kg巨石回家想發黃金財　3年切不開送鑑定「竟是46億年隕石」

房東住樓下「租金爽漲9萬」：付錢或搬走！　房客怒告違法

快訊／日本「武漢肺炎」第2例確診　患者是武漢遊客

美宣佈研發「武漢肺炎」疫苗　「伊波拉」解藥有望成為救星

沙烏地阿拉伯淪陷？傳印度藉護士染武漢肺炎　官方推特否認

「武漢肺炎」無證據中國境外人傳人　WHO不列國際公共衛生緊急事件

快訊／WHO宣布：新型冠狀病毒疫情「不構成」國際公衛緊急事件

英國出現5例疑似病例！他們14天內「都去過武漢」　隔離檢測中

廚房天花板漏水！水電師傅「打洞+補膠」卻沒修好　她花2萬元氣炸：被封鎖了

退伍軍人日領200生活費餓3天　心肌梗塞陸配冷回：不管了

武漢護士哭訴「說不怕是不可能的」　院方防護到位…那是說給父母安心的

銀髮族吃年夜飯...好咀嚼是重點　營養師推薦2道料理

中華桌球男團大勝泰國　16強戰波蘭拚奧運資格

7醫「蓋紅手印」請戰書：不計生死自願加入！武漢將花6天蓋新醫院

羨慕民進黨團隊作戰！邱毅「身心俱疲」：被藍營內部批鬥…人心變壞了

ABL／夢想家再換洋將　華特金斯加盟聯手老戰友塔克

動物當鄰居「千坪綠地做花園」　新竹八大黃金學區包圍的好宅

塞到爆！3個工具帶你脫離「國道停車場」免安裝馬上用

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

即／WHO：武漢肺炎非國際緊急事件

日普男娶俄美女　3女兒皆高顏值

即／日本「武漢肺炎」第2例確診　患者是武漢遊客

美國宣佈　研發「武漢肺炎」疫苗

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

輪胎充氣中爆炸　修車員頭破身亡

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

母安樂死10年愛犬！男孩上吊陪葬

即／新加坡證實確診首例武漢肺炎

辣妹棺材店前熱舞　老闆用心良苦

日本最美皇后！因太漂亮苦惱

英國現5例疑似病例　都去過武漢

高跟鞋互毆　夜店女公關眼球彈出

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

更多熱門

相關新聞

港第2例確診「無發燒」　恐成防疫漏洞

港第2例確診「無發燒」　恐成防疫漏洞

截至23日下午7時為止，大陸新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情已確診634例， 當中更有17 例死亡，繼武漢市10時起宣佈全境封城後，湖北省黃岡市、鄂州市自午夜起，出境的交通工具也全面停運。而在澳門地區，現已確診第2例，緊接著香港也傳出第2例確診病例。

即／武漢肺炎25死　確診病例830人

即／武漢肺炎25死　確診病例830人

外科用口罩「戴錯面」恐讓病菌長驅直入　網：很多老人都錯

外科用口罩「戴錯面」恐讓病菌長驅直入　網：很多老人都錯

葉金川：武漢肺炎規模超越SARS

葉金川：武漢肺炎規模超越SARS

「武漢第一線護士」爆：同事已遭感染

「武漢第一線護士」爆：同事已遭感染

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒世界衛生組織WHO

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

武漢詭靜肅殺…逃亡、屯糧照瘋傳

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

習近平發表春節談話　向台灣拜年

更／武漢肺炎25死　830例確診

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

曾之喬挺過憂鬱症　辰亦儒「陪伴10年」：他一直都在

即／WHO：武漢肺炎非國際緊急事件

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

即／湖北外首例肺炎死亡！河北省男子不治

9年緋聞只傳曾之喬一人！辰亦儒結婚定底線

楊丞琳：小鬼是我的青春！　這4組情侶分手不交惡

孔曉振要粉絲「別再召喚以前的電視劇」　態度惹議

曾之喬祝賀留言驚見韓票房女神

更多

最夯影音

更多
沒車位！松山男「拖出WeMo」爽停　熟練缺德...網：欺負機車沒主人？

沒車位！松山男「拖出WeMo」爽停　熟練缺德...網：欺負機車沒主人？
曾之喬宣布和辰亦儒結婚!　「今天起也是陳太太囉」

曾之喬宣布和辰亦儒結婚!　「今天起也是陳太太囉」

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇

首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇

周深絕美嗓音飆《香蜜》片尾曲　超高女key完全Hold住！

周深絕美嗓音飆《香蜜》片尾曲　超高女key完全Hold住！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面