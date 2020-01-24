親兄弟聯手綠了他！工程師求婚前夕　女友懷孕「生父不詳」：至少上床5次

▲專家建議該名男網友，最好的辦法還是先帶女友去做懷孕測試。（圖／翻攝pixabay，為示意圖。）



記者曾羿翔／綜合報導

外國一名男網友日前投書表示，自己已經跟女朋友交往兩年了，兩人的感情也沒有問題，他在一次的約會中得知了女友懷孕的消息，但當他聽到這件事的同時，更令他震驚的是，女友向他坦白雖然懷孕了但「生父卻不明」，因為女友在這期間不只與他上床，更跟他兩個親生兄弟搞在一起！

根據太陽報報導，該名男網友是一名電腦工程師、現年24歲，而女友只有20歲，兩人是在一間理髮廳認識對方的，因為自己很宅的原因，他從沒想過自己有辦法跟這樣的女生在一起；但隨後不僅兩人聊起天來，女方更向男方調情。

男網友在理髮完的隔天鼓起勇氣向女生提出喝酒邀請，至此之後兩人開始交往，到現在已經長達2年的時間。在這期間，他們有了自己的房子，也認識男網友的家人，其中包含分別為22歲跟27歲的弟弟跟哥哥。

不過就在最近，男網友發現女友開始在躲他，但他不以為意，更預定在女友生日的時候兩人一起到倫敦旅遊並進行求婚。就在兩人抵達目的地要吃晚餐的時候，女友卻突然向他坦白，「我能說點什麼嗎？我背叛了你，而且已經跟你兩個兄弟發生過至少5次的性關係，重點是我好像懷孕了，但現在不知道生父是誰…」

但最令人傻眼的還在後頭，女友在講完這些話之後道了歉，隨後又說「但我還是想跟你在一起」。在這種情況下，男網友覺得自己真傻，竟然還會想跟這女人共度一生，但因為實在是不知道如何解決，只好投書求助。

對此，專家向男網友提出意見表示，這是一個很可怕的問題，因為你已經遭受了可怕的背叛，千萬不要因為這人是你的初戀，並害怕以後找不到其他對象而妥協；在這種情況下陪著女友扶養孩子，只會不斷有問題產生，而且讓你有很大的壓力，最好的辦法還是先去做一個懷孕測試，等事情都確認了再說吧！