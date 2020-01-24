練小提琴5大要件！北京音樂世家移居紐約：給孩子更好的音樂環境

▲孫亞麗表示，練小提琴首重節奏，其次音準，最後才是美 。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

北京小提琴演奏家孫亞麗2017年和丈夫，帶著兒女舉家搬到紐約，希望給兒子一個好的音樂成長環境。她每天讓兒子練習8小時小提琴，並分享教琴的過程趣事，以及需要注意的5件事。

根據《美國華人圈》報導，張昊天從小出生音樂世家，7歲在北京時，已經開始和中國音樂家盛中國學習小提琴，9歲就考進中音樂學院附小，直到2017年和母親孫亞麗到美國紐約，尋覓更好的音樂環境。

孫亞麗表示，兒子學琴的過程中，一天晚上睡覺突然坐起身來，告訴她「媽，我一定可以的」，隔天雖然忘記說過這句夢話，但從此之後進步的速度就越來越快。

曾在北京交響院團擔任小提琴演奏的孫亞麗，在紐約除了每天陪伴兒子練琴，還會教導社區的華人小孩一起學小提琴。她說，練習小提琴的基礎要注意的就是，絕對音準（固定音高）、先學鋼琴、站姿、利用節拍器訓練節奏感，第5個則是「節奏、音準、美」。孫亞麗表示，學琴首重節奏，其次要訓練音準，最後才是美，「沒有節奏和音準的話，你的美是沒有質量的。」

一家住在長島傑瑞科（Jericho，Long Island）的張昊天，現在正加緊練習，將在今年農曆過年時，和其他人一同登上當地華人社群的春晚表演。