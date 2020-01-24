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房東住樓下「租金爽漲9萬」：付錢或搬走！　房客怒告違法

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▲▼美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲房客蘇特羅指控房東李榮福違法調漲租金。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

加州奧克蘭（Oakland）一家人被指控，將房子簽約租給房客後，疑似佯裝住在該房樓下，規避市府的租金限制，要求房客給予最多3000美元（約新台幣8.97萬元）租金，還威脅繳不出就要趕房客出去。房客最後勝訴，但由於法律漏洞，仍擔心自己過不久又會面臨被驅趕的命運。

根據《東灣快遞》報導，奧克蘭有一項特殊的租賃法規定，若房東簽約並將房子租給房客後，依法必須要遵守市政府規範的租金範圍，不能任意超收；然而只要房東與房客同住在一棟房子裡的話，只要房東生活的範圍達到一定的標準，就可以規避這項目規定，隨意向房客收取高額租金。

蘇特羅（Salvador Sotelo）在法庭上表示，和房東李榮福（Rong Fu Lee，音譯）簽完約，一家人搬進去之後，卻收到通知要繳交1100美元到3000美元的租金，但金額實在太過高昂，且李榮福並沒有住在房子裡。

蘇特羅表示，他先向奧克蘭房租委員會要求停止調漲租金，因為李榮福一家人當時已經至少一年沒住在該棟房子，卻想佯裝住在同棟樓，藉此獲得高額收入。經委員會聽證官柯恩（Barbara Cohen）調查，李榮福一家三口確實違規，在依法調漲租金時，已經在別出居住至少一年。

最後法院判定蘇特羅勝訴，但蘇特羅擔心同樣的事情會繼續上演，因為李榮福可以用相同手法，繼續利用調漲租金的方式，拿到錢或者是將他們一家趕出去。

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