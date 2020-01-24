澳洲野火危機持續...他竟「躲樹叢縱火」被逮　網氣炸：燒死他

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲在過去幾個月來遭到野火肆虐，除了自然的因素之外，竟然有部分地區火災起因於縱火。澳洲警方日前逮捕了一名36歲的縱火男索朗（Michael Truong），幸好他的行徑很快就被當地居民發現，沒有引發大火，但引起許多網友憤怒，甚至有人留言說要燒死他。



據報導，索朗來自新南威爾斯州（New South Wales），但沒有固定住所，他開車到維多利亞州的拜恩斯代爾（Bairnsdale）縱火。當地一名消防局長發現，索朗開著有新南威爾斯州車牌的車子在樹林裡亂晃，感到可疑，於是通報警方。

當地居民表示，有看到索朗在一大片的灌木叢中，丟入燃燒的紙張，隨後回到大馬路上，準備要逃走，有居民覺得此人很可疑，先將他抓住，隨後交給警察處理。幸好火勢很快就被撲滅，並沒有蔓延，而索朗也被警方逮捕，阻止了森林野火繼續蔓延。

東吉普斯蘭省刑事調查局的警長舒爾茲（Margaret Schulz）稱讚表示，還好有這些特別留意的居民，才防止了可能會發生的災難，「他當場就被逮了，因為地點很可疑，所以居民直接通到警察」。舒爾茲也指出，索朗引起的火災非常的小，跟附近的其他森林野火沒有關係，其他的大火是由雷擊引起的。

警方調查指出，索朗居無定所，基本上住在車子裡面，目前不清楚他為什麼要跑去縱火，也暫時排除他有其他縱火紀錄。但因為澳洲野火危機持續，索朗的行為惹怒許多人，從法院走出來時也被大批民眾包圍、怒罵，更有網友在臉書留言表示，「他應該要受到嚴重的處罰」、「縱火的人應該直接被火燒死」、「這應該被關到死，完全無法容忍的行為」。

▼澳洲面臨野火危機，竟還有人在樹叢裡縱火。（圖／達志影像／美聯社）