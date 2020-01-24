馬來西亞1月禁菸令開跑　衛生部10天開3792張罰單

▲自2020年1月1日起，所有的餐廳禁菸，違規者將處予250令吉（約台幣1825元）罰款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞在2019年1月1日起餐廳全面禁菸，違者將處250令吉（約新台幣1825元）的罰款。衛生部長祖基菲裏（Dzulkefly Ahmad）表示，衛生部在1日至10日針對禁煙令，突擊檢查了全國5萬5848家餐廳，並開出了共3792張罰單，初次違反禁令的餐廳可上訴，罰款將減到150令吉（約台幣935元），拒繳罰單將上庭受審，最高可罰款1萬令吉（約台幣6萬元）。

這次突襲檢查中，柔佛州是違規數量最多的州，在6856家餐廳中有479家違規，其次在雪蘭莪州的2925家雌廳中，也有474家違規。

衛生部表示，初次違反禁令的餐廳可上訴，罰款將減到150令吉，第2次違規將被罰款250令吉（約台幣1500元），若違規3次以上，罰款提高至350令吉（約台幣2100元），,業者除了要禁止客人不能在餐廳內吸菸外，也不能提供任何煙灰缸和其他抽菸的設備。

有許多癮君子有反對禁菸令的聲浪出現，大馬歌手黃明志也作曲來替癮君子表達心聲。他表示，禁菸令立意良好，但也造成了吸菸人士和反菸人士的對立，政府應該要好好規劃禁菸區，而不是一味禁菸，罔顧其中一方的權益。