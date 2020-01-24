「壓歲錢破25萬」PO網炫富：金湯匙讚讚^^　慘被截圖檢舉逃漏稅

▲ 大學生上網炫耀高額零用錢。（圖／翻攝自everytime.kr）

記者陳宛貞／編譯

還未進入職場以前，許多人每逢過年最期待的就是領壓歲錢。1月1日一名南韓網友在大學生使用的網路論壇發文炫富，宣稱自己在新年第一天拿到多達1000萬韓元（約新台幣25.8萬元）的零用錢。雖然貼文已經被刪除，還是被網友截圖，上傳到國稅局網站，檢舉他疑似逃稅。

南韓「金湯匙」階級間送出昂貴的禮物時，有許多逃漏贈與稅的小手段，例如不動產三角移轉，或是直接送大筆現金。這名網友年初在大學生論壇Everytime上傳一疊5萬韓元現鈔的照片並寫下，「拿到1000萬零用錢～金湯匙讚讚^^」。網友馬上開始懷疑，可能是有人為了逃稅而贈與現金。

這篇貼文快速吸引關注，網友紛紛留言，「零用錢高達1000萬的話已經大大超過贈與稅規定的標準囉」。雖然貼文不久後被刪除，但起疑心的網友早就截圖，上傳到國稅局網站檢舉，再回到論壇回報，讓眾多網友紛紛留言，「好爽」、「做得好！」

但韓媒指出，僅憑拿到千萬零用錢很難判斷當事人是否逃稅。根據南韓《繼承稅暨贈與稅法》第46條第5號，災民救護金品、醫療費用、被撫養者的生活費、教育費用等類似金錢並不在贈與稅規定範圍內。因此若該名大學生未將高額零用錢花在買股票、土地或房產，便難以視為逃稅。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。