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AI「3分鐘內」診斷10種腦癌　準確率跟真人醫師一樣

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▲電腦斷層。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫療設備示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者王致凱／綜合報導

法新社報導，科學家發現，人工智慧（AI）電腦模型能夠診斷和識別出10種最常見的腦癌，診斷準確度和真人醫師一樣，且速度更快。專家認為，這類技術有助於醫師手術，協助外科醫師做出更準確的決定。

全球每年有超過1500萬人被診斷出罹患癌症，其中約有8成病患將接受手術治療，光是美國一年就必須檢驗100萬個癌症活體組織切片樣本，而每一件都仰賴病理學家分析與診斷，造成醫療體系龐大壓力。

美國專家團隊近期在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上發表研究，內容描述如何透過250萬張腦部圖像，訓練AI演算法來分析腦癌。研究團隊發現，AI能夠在3分鐘內診斷出常見腦癌，比人類醫師快10倍以上。

在一項對278名腦癌患的臨床試驗中，AI的診斷結果與病理學家相當，甚至更為準確。在試驗中，人類醫師共有17次失誤，而AI只有14次。研究主筆、紐約大學格尼醫學中心（NYU Langone Health）神經外科副教授歐林杰（Daniel Orringer）表示，這些發現有助於在手術中協助外科醫師，讓外科醫師在手術中能夠做出更安全、更準確的決定，並且能夠保留更多健康組織，指移除癌細胞。他說，這也意味著較少的併發症，對患者而言是好事。

研究中同樣提出部分令人驚訝的結果，例如病理學家每一個誤診個案，AI演算法都能正確診斷，但AI的每一次失誤案例，也都能被病理學家發現。

歐林杰說，「我們猜想，即使是最訓練有素的病理學家，也能透過AI技術改善其表現。」另外，先前已經有其他研究證實，AI透過乳房Ｘ光攝影判斷乳癌的表現已經達到放射科專家的水準，有助於降低檢測失誤率。

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