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掏金男挖16kg巨石回家想發黃金財　3年切不開送鑑定「竟是46億年隕石」

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▲男子挖到超大隕石比黃金值錢。（圖／翻攝自墨爾本博物館）

▲男子挖到超大隕石比黃金值錢。（圖／翻攝自墨爾本博物館）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名男子2015年在戶外拿著電子探測儀想要掏金，沒想到意外發現一塊紅色石頭，因外型相當獨特，當時男子認為這塊石頭切開，很可能是一塊要價不菲的黃金，帶回家後準備了整桌的器具想將石頭切開。但不論用什麼工具，男子都無法切割這塊石頭，於是準備拿去博物館鑑定，結局卻震驚了研究人員。

根據《Science Alert》報導，霍爾（David Hole）是一位熱衷探找怪奇事物、掏金的人，當時他在多利亞州瑪麗伯勒（Maryborough）地區發現一塊外型偏紅的石頭，外面甚至黏著一些黃色泥土，霍爾一拿起時發現重量相當重，認為很有可能是黃金，3年多來不斷用各種器具、方式都無法將石頭切開，最後不得已只好拿到墨爾本博物館鑑定。

地質學家亨利（Dermot Henry）當下看到這塊石頭，也認為應該相當「不凡」，於是用金剛石鋸把邊緣切開，鑑定後發現竟然是一塊46億年的隕石，幾乎跟地球差不多年紀，然而外觀的凹凸不平「是因為進入大氣層之後，融化變成」。

地質學家伯奇（Bill Birch）表示，這塊隕石約有17公斤重，為一種普通球粒隕石（H5），其形成時間與地球相近，但礦物成分與地球不同，隕石內含有微小結晶液滴，「這顆隕石是相當重要的發現，可以證實太陽系形成的時間跟方式，讓研究更加確定地球的年紀」。

專家推測，這顆隕石可能來自火星和木星間的小行星帶。小行星帶中的小行星偶爾會互相碰撞，導致岩石碎片噴飛，進入到地球大氣層後因為摩擦燃燒，表面才變成紅色，這顆隕石可能在200年前墜落，也沒有受到嚴重風化。亨利也表示，在瑪麗伯勒發現隕石是相當罕見的事情，是繼2003年發現55公斤的隕石後，第二大的隕石，因此可能比黃金還有價值。

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