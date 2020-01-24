美國城市「1年砍倒3600萬棵樹」　多花40億美元能源成本

▲研究發現，美國城市每年損失多達3600萬棵樹木。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國林業局先前一項研究顯示，美國各大城市的鋼筋混凝土正逐漸取代綠色植物，美國城市每年約損失3600萬棵樹木。研究發現，大約有40％的新建不透水表面，原本都曾是樹木生長的區域，這將使城市變得更炎熱。

根據CNN報導，美國城市市區樹木覆蓋率以每年約17萬5000英畝的速度下降中，在2009年至2014年的5年間，城市與周邊地區樹木減少了1％。研究人員警告，美國有80％的人口生活在市區，樹木覆蓋率下降，意味著城市更暖化，汙染更嚴重，對居民而言更不健康。

美國林業局科學家諾瓦克（David Nowak）表示，樹木覆蓋率下降的原因有很多，包括自然災害、野火、昆蟲、疾病，但城市發展是人類唯一能控制的因素。諾瓦克說，每當我們新建一條路，或是新蓋一棟建築，砍倒了一棵樹，這不僅會影響到該地點，還會影響到整個地區。

諾瓦克說，根據《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）最近一項研究，樹木必須覆蓋待冷卻面積的一半，才能獲得充足的降溫效益，亦即一座城市必須被樹木覆蓋將近一半，才能有效降溫。

此外，樹木的陰影能夠幫助建築物降溫，進而降低夏季空調使用率。根據研究，樹木每年約可減少多達40億美元的能源成本。另外，種植樹木還能帶來水土保質、改善地下水質、降低噪音、防紫外線、增加美觀度等諸多優點。諾瓦克說，人們可以藉由管理城市中的樹木覆蓋率，來影響空氣品質、水質，最終改善人們自己的生活福祉。