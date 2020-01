美國城市「1年砍倒3600萬棵樹」　多花40億美元能源成本

▲研究發現,美國城市每年損失多達3600萬棵樹木。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

美國林業局先前一項研究顯示,美國各大城市的鋼筋混凝土正逐漸取代綠色植物,美國城市每年約損失3600萬棵樹木。研究發現,大約有40%的新建不透水表面,原本都曾是樹木生長的區域,這將使城市變得更炎熱。

根據CNN報導,美國城市市區樹木覆蓋率以每年約17萬5000英畝的速度下降中,在2009年至2014年的5年間,城市與周邊地區樹木減少了1%。研究人員警告,美國有80%的人口生活在市區,樹木覆蓋率下降,意味著城市更暖化,汙染更嚴重,對居民而言更不健康。

美國林業局科學家諾瓦克(David Nowak)表示,樹木覆蓋率下降的原因有很多,包括自然災害、野火、昆蟲、疾病,但城市發展是人類唯一能控制的因素。諾瓦克說,每當我們新建一條路,或是新蓋一棟建築,砍倒了一棵樹,這不僅會影響到該地點,還會影響到整個地區。

諾瓦克說,根據《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)最近一項研究,樹木必須覆蓋待冷卻面積的一半,才能獲得充足的降溫效益,亦即一座城市必須被樹木覆蓋將近一半,才能有效降溫。

此外,樹木的陰影能夠幫助建築物降溫,進而降低夏季空調使用率。根據研究,樹木每年約可減少多達40億美元的能源成本。另外,種植樹木還能帶來水土保質、改善地下水質、降低噪音、防紫外線、增加美觀度等諸多優點。諾瓦克說,人們可以藉由管理城市中的樹木覆蓋率,來影響空氣品質、水質,最終改善人們自己的生活福祉。