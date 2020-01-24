老越醫院太舊就像虛設　馬來西亞政府花13億元升級

▲新的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產房等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於馬來西亞砂拉越州有一間與小鎮同名的老越醫院，在1969年5月16日開始運營，當時是一間沒有任何專科醫生的地區醫院，經過50年後，由於醫院過於老舊，已經無法滿足當地居民的醫療需求。工務部長巴魯邊表示，衛生部已批准撥款1億7千500萬令吉（約台幣13億元），以升級、建設老越醫院，計劃於2月開始，預計於2023年8月完工。

醫院在還沒有升級之前，老越的居民被迫去附近的美里市（Miri）或亞庇市（Kota Kinabalu）的醫院尋求專業服務，以治療慢性和嚴重疾病。然而從2015開始，政府透過招標來開始尋找承包商協助完成升級計畫，但多次招標都沒有結果，只好公開招標。

巴魯邊也表示，政府意識到人民所面臨的問題，因此新醫院的建設體現了政府對提供最佳醫療服務的承諾，希望選定的承包商能有最好的施工品質，將會親自監督計畫的實施。

新醫院將會有76張男女病床、特別加護病房、血液透析室、產房、太平間、血庫、X光室和自助餐廳，這些都是舊醫院沒有的，升級完成後，可以為老越以及更偏遠的地區提供更好的醫療資源。