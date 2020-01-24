被誤認是竊賊！警察拿車主頭撞擊　遭鎖喉後喘氣死亡

▲警察拿車主的頭撞擊車身。（圖／翻攝自臉書／Sonoma Sheriff）



記者丁維瑀／綜合報導

美國加州索諾馬郡警長埃西克（Mark Essick）去年12月公布一段影片，可見警察布朗特（Charles Blount）誤以為一名男子偷車，兩人爭執過程中，男警還壓著車主的頭去撞車身，最後車主失去意識，送醫後死亡。埃西克表示，布朗特處理案件的方式令人深感不安，因此收到解僱通知。

NBC新聞報導，車主沃德（David Glen Ward）在事發前3天曾通報他的汽車被偷，找回車後，他並未告知警方。去年11月27日，聖塔羅莎警局看到沃德的車後，便通知索諾馬郡警局，警員立刻出動，並試圖讓沃德停車。

BuzzFeed新聞指出，警官利特爾（Jason Little）最初想先讓沃德停車，然而車主卻不願意，警方繼續追逐5英里，另外兩名警察也加入行動，最後沃德停車。

影片可見，利特爾站在車門邊，拔槍命令沃德舉手，他再次逃跑。布朗特到達現場後，他試圖打開車門卻發現鎖住。沃德隨後搖下車窗並說，「我簡直不能相信，我是受害者」、「為什麼你們要一直騷擾我？」

布朗特隨後把沃德從車內拉出，沃德則大叫「我的腿」、「我的腿」，場面相當混亂，警察還提到被沃德咬。之後，布朗特拿沃德的頭去撞車身，利特爾則使用電擊槍。

沃德被電擊後，布朗特鎖住他的喉嚨，可以聽見車主發出喘息聲。沃德隨後失去意識，布朗特則說要繼續注意他的呼吸，不幸的是他送醫後死亡。

埃西克表示，當時警察並不知道沃德其實就是車主，而是以為他偷車，「沃德找回了車，可是沒有通報。為什麼他要逃走，仍然是個謎。」不過，事件雖然有些誤會，布朗特還是收到解僱通知。

布朗特的律師在聲明中表示，布朗特並未造成沃德死亡，是沃德一連串怪異的行為，才會導致這樣的結局，「最重要的是，他的頸部沒有外傷跡象。」