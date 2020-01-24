芭比公司美泰兒推出「中性」玩偶：讓每個孩子自由展現自我

▲美國玩具製造商美泰兒（Mattel）推出中性玩偶。圖為2018年的紐約玩具博覽會。



記者吳美依／綜合外電報導

美國玩具製造商美泰兒（Mattel）的「芭比」（Barbie）在全球暢銷，公司2019年9月3日宣布發表一系列「中性」人偶，不先預設是男孩或女孩，可自由搭配各種風格服裝，變換長短髮。高級副總裁庫爾莫內（Kim Culmone）表示，現代兒童已經逐漸遠離刻板印象，該是時候推出「性別包容」的玩偶，「讓所有孩子自由地表達自我。」

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美泰兒去年9月發表中性人偶，可被裝扮成男孩或女孩，選擇洋裝、褲子等各種風格服飾，也能夠更換可拆卸假髮，變換造型。高級副總裁庫爾莫內表示，玩具反映了社會文化，「這個世紀持續鼓勵著包容性的正面影響，我們覺得，該是時候創造出沒有標籤的玩具系列。」

庫爾莫內提到，根據一份研究，「許多孩子不想要玩具受到性別規範的主宰」，而這些「性別包容」的玩偶每支售價30美元（大約新台幣900元），可以讓「所有的孩子自由地表達自我」。

▲美泰兒推出的芭比（右）被許多人認為加強不健康的女性形象。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，芭比1959年首次上市，身材纖細，穿著高跟鞋與泳裝，被一些人視為不健康的女性形象。許多家長認為，兒童玩具以性別為特點銷售，將會加強兒童的性別刻板印象。美泰兒已推出不同膚色、身材較豐腴與頭戴伊斯蘭希賈布（Hijab）的芭比，如今又發表中性玩偶，符合多元身分認同的需求。

「讓玩具成為玩具」（Let Toys Be Toys）運動提倡零售商停止以性別分類玩具，成員戴伊（Jess Day）說，孩子是透過玩耍來認識世界，如果玩具市場充滿刻板印象，可能產生深刻影響。她對此表示肯定與樂觀，「玩具公司參與世界變化的腳步非常緩慢，大多父母真的不想要看到小孩的興趣受限。」

▲美泰兒（Mattel）至今已推出各種職業的芭比，包括眼科醫師、蜂農與古生物學家。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN，密西根大學發展心理學家馬斯（Megan K. Maas）指出，過去玩具很少以「性別」做為賣點銷售，直到1940年代，製造商發現，如果把產品設計成分別針對男孩或女孩，比較富裕的家庭就會為兒女分別購買全新一整套服裝、玩具或其他產品。此後，女孩玩具與粉紅色、追求變漂亮、照顧他人有關；男孩玩具與藍色、動作、實驗甚至攻擊相關，性別二元區分由此產生。

馬斯認為，美泰兒的中性玩偶提供兒童玩具迫切需要的多樣性，也顯示男孩女孩二元對立的象徵開始瓦解，但光是如此仍無法改變幾十年以來的觀念，兒童跟大人都需要學習包容，接受其他人如何以不同的方式表達性別。

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