芭比公司美泰兒推出「中性」玩偶：讓每個孩子自由展現自我

▲美國玩具製造商美泰兒(Mattel)推出中性玩偶。圖為2018年的紐約玩具博覽會。



記者吳美依/綜合外電報導

美國玩具製造商美泰兒(Mattel)的「芭比」(Barbie)在全球暢銷,公司2019年9月3日宣布發表一系列「中性」人偶,不先預設是男孩或女孩,可自由搭配各種風格服裝,變換長短髮。高級副總裁庫爾莫內(Kim Culmone)表示,現代兒童已經逐漸遠離刻板印象,該是時候推出「性別包容」的玩偶,「讓所有孩子自由地表達自我。」

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM