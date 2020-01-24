　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

芭比公司美泰兒推出「中性」玩偶：讓每個孩子自由展現自我

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

美國玩具製造商美泰兒（Mattel）2018年紐約玩具博覽會。

▲美國玩具製造商美泰兒（Mattel）推出中性玩偶。圖為2018年的紐約玩具博覽會。

記者吳美依／綜合外電報導

美國玩具製造商美泰兒（Mattel）的「芭比」（Barbie）在全球暢銷，公司2019年9月3日宣布發表一系列「中性」人偶，不先預設是男孩或女孩，可自由搭配各種風格服裝，變換長短髮。高級副總裁庫爾莫內（Kim Culmone）表示，現代兒童已經逐漸遠離刻板印象，該是時候推出「性別包容」的玩偶，「讓所有孩子自由地表達自我。」

美泰兒去年9月發表中性人偶，可被裝扮成男孩或女孩，選擇洋裝、褲子等各種風格服飾，也能夠更換可拆卸假髮，變換造型。高級副總裁庫爾莫內表示，玩具反映了社會文化，「這個世紀持續鼓勵著包容性的正面影響，我們覺得，該是時候創造出沒有標籤的玩具系列。」

庫爾莫內提到，根據一份研究，「許多孩子不想要玩具受到性別規範的主宰」，而這些「性別包容」的玩偶每支售價30美元（大約新台幣900元），可以讓「所有的孩子自由地表達自我」。

▲美國2011年國際玩具博覽會，美泰兒推出的芭比與肯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲美泰兒推出的芭比（右）被許多人認為加強不健康的女性形象。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，芭比1959年首次上市，身材纖細，穿著高跟鞋與泳裝，被一些人視為不健康的女性形象。許多家長認為，兒童玩具以性別為特點銷售，將會加強兒童的性別刻板印象。美泰兒已推出不同膚色、身材較豐腴與頭戴伊斯蘭希賈布（Hijab）的芭比，如今又發表中性玩偶，符合多元身分認同的需求。

「讓玩具成為玩具」（Let Toys Be Toys）運動提倡零售商停止以性別分類玩具，成員戴伊（Jess Day）說，孩子是透過玩耍來認識世界，如果玩具市場充滿刻板印象，可能產生深刻影響。她對此表示肯定與樂觀，「玩具公司參與世界變化的腳步非常緩慢，大多父母真的不想要看到小孩的興趣受限。」

▲美國玩具製造商美泰兒（Mattel）推出各種職業的芭比，包括眼科醫師、蜂農與古生物學家。（圖／達志影像／美聯社）

▲美泰兒（Mattel）至今已推出各種職業的芭比，包括眼科醫師、蜂農與古生物學家。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN，密西根大學發展心理學家馬斯（Megan K. Maas）指出，過去玩具很少以「性別」做為賣點銷售，直到1940年代，製造商發現，如果把產品設計成分別針對男孩或女孩，比較富裕的家庭就會為兒女分別購買全新一整套服裝、玩具或其他產品。此後，女孩玩具與粉紅色、追求變漂亮、照顧他人有關；男孩玩具與藍色、動作、實驗甚至攻擊相關，性別二元區分由此產生。

馬斯認為，美泰兒的中性玩偶提供兒童玩具迫切需要的多樣性，也顯示男孩女孩二元對立的象徵開始瓦解，但光是如此仍無法改變幾十年以來的觀念，兒童跟大人都需要學習包容，接受其他人如何以不同的方式表達性別。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
獨／Keanna除夕凌晨大出血休克！倒臥家中浴室...驚悚現
「大陸搞個小小肺炎才死6個」臉書套路文狂洗版　網氣炸揭黑幕
港武漢肺炎病例「無發燒」！複診照X光才知染病　恐成防疫漏洞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一家11口「眼矇布+詭吊死」在自家大廳！　這間鬼宅竟有人要入住

芭比公司美泰兒推出「中性」玩偶：讓每個孩子自由展現自我

生育旅遊喊停！美移民新規定曝光　拒發以「生孩子」為由的簽證

澳洲野火危機持續...他竟「躲樹叢縱火」被逮　網氣炸：燒死他

「資訊數據不透明毀了一切」CNN：武漢肺炎凸顯習近平的最大漏洞！

東京奧運倒數！日確診第2起「武漢肺炎」　專家憂：病毒帶入風險增

不斷更新／武漢肺炎釀全球災　「南韓、日本皆確診2例」國際進入緊密關注！

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

掏金男挖16kg巨石回家想發黃金財　3年切不開送鑑定「竟是46億年隕石」

房東住樓下「租金爽漲9萬」：付錢或搬走！　房客怒告違法

沒車位！松山男「拖出WeMo」爽停　熟練缺德...網：欺負機車沒主人？

曾之喬宣布和辰亦儒結婚!　「今天起也是陳太太囉」

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

周深絕美嗓音飆《香蜜》片尾曲　超高女key完全Hold住！

首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

武漢封城「900萬市民」不得離開　肺炎源頭曝光：華南海鮮市場野味

三峽古早味蛋餅高CP平日也夯排　格紋粉漿+香Q鹹蔥飯只要40元！

萌喵洗澡眼神死跳針回「好啊！」　抓澡盆不放...網笑：口正直體嫌

一家11口「眼矇布+詭吊死」在自家大廳！　這間鬼宅竟有人要入住

芭比公司美泰兒推出「中性」玩偶：讓每個孩子自由展現自我

生育旅遊喊停！美移民新規定曝光　拒發以「生孩子」為由的簽證

澳洲野火危機持續...他竟「躲樹叢縱火」被逮　網氣炸：燒死他

「資訊數據不透明毀了一切」CNN：武漢肺炎凸顯習近平的最大漏洞！

東京奧運倒數！日確診第2起「武漢肺炎」　專家憂：病毒帶入風險增

不斷更新／武漢肺炎釀全球災　「南韓、日本皆確診2例」國際進入緊密關注！

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

掏金男挖16kg巨石回家想發黃金財　3年切不開送鑑定「竟是46億年隕石」

房東住樓下「租金爽漲9萬」：付錢或搬走！　房客怒告違法

韓國瑜除夕拜年！預告2月至3月宣布重大消息…已規畫到「最後階段」

刮刮樂百萬大獎得主再添一位！40歲男性花6千元成幸運兒　投注站感謝「關老爺發威」

防武漢肺炎！「口罩正確配戴4步驟」一圖看懂⋯你做對了嗎？

黑心商人口罩飆到1000元！　香港6萬人排隊搶買「良心貨」現省800

等紅燈滑手機被警員「超近距離」特寫！騎士移車受檢瞬間綠燈…網默哀：衰爆

香歪了不能拔起重插！走春拜拜「4禁忌」...踩雷了對神明大不敬

一家11口「眼矇布+詭吊死」在自家大廳！　這間鬼宅竟有人要入住

海上活媽祖！船傾40度瀕沉堅持救出每一人　海巡救難年逾500人

確診時吃不下飯！河南首例肺炎患者已退燒　一餐可吃一個饅頭

5隻「排骨瘦獅」與蒼蠅為伍　蘇丹經濟崩潰害慘動物園

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

即／WHO：武漢肺炎非國際緊急事件

日普男娶俄美女　3女兒皆高顏值

即／日本「武漢肺炎」第2例確診　患者是武漢遊客

美國宣佈　研發「武漢肺炎」疫苗

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

輪胎充氣中爆炸　修車員頭破身亡

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

武漢肺炎釀全球災　「南韓、日本皆確診2例」

掏金男挖16kg巨石回家想發財　送鑑定竟是46億年隕石

母安樂死10年愛犬！男孩上吊陪葬

即／新加坡證實確診首例武漢肺炎

日本最美皇后！因太漂亮苦惱

辣妹棺材店前熱舞　老闆用心良苦

高跟鞋互毆　夜店女公關眼球彈出

更多熱門

相關新聞

美移民新規曝　生育旅遊喊停

美移民新規曝　生育旅遊喊停

在台灣和中國大陸的「孕婦界」中，非常流行赴美產子，也就是「生育旅遊」（birth tourism），讓孩子一出生就自動用有美國籍。不過，在美國總統川普不斷緊縮的移民政策下，美國國務院宣布，從24日開始，將不再對「以生產為目的」赴美的外國人，發放臨時商務／觀光旅遊（B-1/B-2）簽證。

出生13天遭親媽狠咬　汪長歪成怪物

出生13天遭親媽狠咬　汪長歪成怪物

川普擬擴大旅遊禁令：我們必須安全

川普擬擴大旅遊禁令：我們必須安全

淫魔溫斯坦性侵6女細節曝光

淫魔溫斯坦性侵6女細節曝光

美國務院提高中國旅遊健康警示

美國務院提高中國旅遊健康警示

關鍵字：

北美要聞芭比性別玩具美泰兒刻板印象

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

武漢詭靜肅殺…逃亡、屯糧照瘋傳

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

習近平發表春節談話　向台灣拜年

更／武漢肺炎25死　830例確診

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

曾之喬挺過憂鬱症　辰亦儒「陪伴10年」：他一直都在

即／WHO：武漢肺炎非國際緊急事件

2020財運旺爆「4生肖」出爐！

港第2例確診「無發燒」　恐成防疫漏洞

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

曾之喬祝賀留言驚見韓票房女神

BTS「練習室地板」3天對照韓網驚

楊丞琳：小鬼是我的青春！　這4組情侶分手不交惡

更多

最夯影音

更多
沒車位！松山男「拖出WeMo」爽停　熟練缺德...網：欺負機車沒主人？

沒車位！松山男「拖出WeMo」爽停　熟練缺德...網：欺負機車沒主人？
曾之喬宣布和辰亦儒結婚!　「今天起也是陳太太囉」

曾之喬宣布和辰亦儒結婚!　「今天起也是陳太太囉」

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

周深絕美嗓音飆《香蜜》片尾曲　超高女key完全Hold住！

周深絕美嗓音飆《香蜜》片尾曲　超高女key完全Hold住！

首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇

首航風光剪綵「全靠爸」　張國煒霸氣回酸民：沒遺產沒星宇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面