日普男娶俄美女！3女兒全是高顏值　當偶像曝背景：老家封美女三姐妹

▲村重杏奈的俄羅斯媽媽、日本爸爸照片曝光。（圖／翻攝自推特／murashige_erika）

記者林瑩真／編譯

日本女子偶像團體HKT48 Team KIV成員村重杏奈日前登上綜藝節目《秘密のケンミンSHOW＆ダウンタウンDX冬の超豪華合体スペシャル》，曝光自己俄羅斯美女媽，跟普通的日本爸爸，但家中的三姐妹全是美女，更在當地相當有名。

村重杏奈在節目上談到自己的故鄉山口縣，由於山口縣時常被日本網友戲稱是「醜女縣」，但因為媽媽是俄羅斯人，強大基因遺傳到自己跟兩個妹妹身上，全都擁有精緻臉蛋，讓她們在當地是相當有名的「美女三姐妹」。

父母的照片接連曝光，可以看出村重杏奈媽媽是標準的俄羅斯美女，金髮碧眼，鼻梁高挺，臉蛋也小巧可人，而47歲的爸爸則是普通的日本男性。村重杏奈也笑說，多虧爸爸當初遠赴俄羅斯求婚，才有她們混血漂亮的臉蛋。

網友們也紛紛在推特上討論村重杏奈的爸媽，「媽媽真的太漂亮了」、「可以理解為什麼有這麼漂亮的三姐妹」、「應該說媽媽也會被誤會是美女三姐妹的其中一人吧」、「爸爸努力了XDDDDDDD」、「感覺村重杏奈最像媽媽」。

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