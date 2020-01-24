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街友2年暴增47％　加州奧克蘭推「郵輪安置遊民」難題超多引熱議

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▲洛杉磯遊民，20192019年5月30日。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州是全美遊民人數最多的州。圖為洛杉磯遊民2019年5月30日的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州奧克蘭（Oakland）過去2年遊民人口激增47％，市議會主席卡普蘭（Rebecca Kaplan）提議，在舊金山灣區（Bay Area）停泊一艘郵輪，可以安置多達1000名街友，暫時緩解無家者問題。但是，奧克蘭港指出，物資、水電與維修將成為問題，也沒有足夠的空間與設施提供給客船。《郵輪周報》編輯德里斯柯爾認為，船艙設計與旅館不太相同，也需要能夠應付街友問題的船員，更別提購買郵輪必須耗費巨資，「不只是把人遷入的問題而已。」

▲加州奧克蘭市議會議長卡普蘭（左）與加州州長候選人伊斯丁（右）反對《科斯塔霍斯金法》，2018年4月23日。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州奧克蘭市議會議長卡普蘭（左）提議郵輪安置遊民。圖為卡普蘭2018年4月23日帶領反對《科斯塔霍斯金法》。（圖／達志影像／美聯社）

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）報導，奧克蘭市議會主席卡普蘭2019年12月上旬提議，要讓一艘郵輪停靠在舊金山灣區的奧克蘭港，安置大約1000名街友，在市府解決「可負擔住房」危機以前，暫時緩解無家者問題，「這將是快速安置人們的好方法，郵輪以前就曾在天然災害之後被當成緊急住房，以及奧運時的額外住宅。」

▲舊金山遊民，2019年8月21日。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州遊民人口日益增多，圖為舊金山一位街友2019年8月21日露宿街頭。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），加州有將近13萬名街友，是全美無家者人口最多的州。其中，奧克蘭遊民在過去2年爆炸性成長，從2017年的2761人增加到2019年的4071人，增加幅度高達47％。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，郵輪業者與專家認為，這個提議原則上值得讚許，但執行上卻會面臨許多問題。奧克蘭港直指，計畫沒有具體說明如何處理物資、水電、維修等後勤資源，而且繁忙港口也沒有空間供客船永久停泊。發言人贊巴（Mike Zampa）說，「我們尊敬卡普蘭主席想要解決無家者問題的希望，但奧克蘭港是為了貨船設計的，沒有郵輪停泊的基礎設備。」

▲停靠在加州長島的郵輪飯店The Queen Mary。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪業者與專家紛紛指出郵輪安置窒礙難行之處。圖為停靠在加州長島的郵輪飯店Queen Mary。（圖／達志影像／美聯社）

《郵輪周報》（Cruise Week）編輯德里斯柯爾（Mike Driscoll）指出，美國2005年遭卡崔娜颶風侵襲時曾利用船隻安置災民，但懷疑在街友議題上是否能如法炮製，主要問題是，郵輪房間相對小了許多，這個設計是為了鼓勵乘客盡可能減少待在床艙裡的時間，與旅館的建造大不相同，「不只是『把人遷入』的問題而已。」他也提到，船員與工作人員都必須能掌握無家者面臨的問題或狀況，此外，光是買船，就得花上一大筆錢。

▲舊金山遊民，2019年8月21日。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家指出，安置並非只是「把人遷入」而已。圖為舊金山2019年8月21日一處遊民聚居的地方。（圖／達志影像／美聯社）

紐約佩斯大學（Pace University）教授柯金斯（Andrew Coggins）分析，日常維護、機組人員與船員的薪資等費用「每天數十萬美元」，如果市政府願意砸重金，購買一艘船，再將休閒娛樂室改建成宿舍，仍要考慮到人們通常把郵輪視為奢侈品，這個計畫看起來像是讓無家者住進希爾頓大飯店，「我不認為郵輪計畫會獲得大眾支持。」

美國最大的「嘉年華郵輪公司」（Carnival Corporation）已經表態，將不會參與計畫。新聞部高級主管古力克森說，「我們無法接受這個想法。」許多人在網路上批評，「在陸地上建造一個大型郵輪如何？」另一名網友更直接，「考慮一下這個，房子。」

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