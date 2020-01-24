神奇增高伸展操！日瑜伽師自創「零位訓練」　網實測：每天做高2cm

記者林瑩真／編譯

身高再高一點是多少人的夢想呢？日本一名網友分享瑜伽老師石村友見的特殊拉筋法，只要每天都照做，就能讓身高增加最多5公分，相當驚人。

「這個伸展運動真的很厲害啊！我每天做之後，身高長高了2公分！」日本網友在推特PO文分享，瑜伽老師石村友見自創了一套特殊拉筋法「零位訓練」（Zero Training），他每天都照著做，結果自己真的長高了2公分。

やっぱこのストレッチはほんまにすごいわ



毎日やり出してから身長が2cm伸びた



嵐の松本潤さんも実践



最長5cm

「足が長くなるストレッチ」



【ポイント】

・縮んだ太ももが正しい位置に戻る事で足が伸びる効果が期待できる



・体勢がきつい場合は何かに掴まった状態でpic.twitter.com/0PKGIuBOgS — ゆうや-40kg達成!! ﾀﾞｲｴｯﾄ 料理 筋ﾄﾚ ｽﾄﾚｯﾁ ﾖｶﾞ 美容 ｺｽﾒ 糖質制限 (@YUYA88888888888) November 28, 2019

事實上，這個Zero Training又稱「瞬間增高法」，是透過矯正平日的不良姿勢來讓身體恢復正常。首先檢測身體，讓身體站直，讓耳朵、肩膀、手臂、手腕、膝蓋、腳踝成一直線，若沒有在一直線上，則有可能是該部位肌肉緊繃。

若是要增高，首先雙手撐牆，雙腳打開與肩同寬，一邊吐氣，一邊抬臀的同時將背部向地面下壓，用鼻子吸氣再緩緩拱背起身；第二招，則是將一邊膝蓋彎曲貼牆，另一邊伸出撐地，與靠牆膝蓋同側的手舉高，最後將靠牆膝蓋的腿放於椅子上，一邊吐氣一邊彎腰，直到雙手從牆壁摸到椅子。

驚人的是，伽老師石村友見在節目《嵐にしやがれ》上實際讓搞笑藝人春日嘗試後，身高從175.4公分增至176.2公分，增加了0.8公分。原本該方法只是暫時性增高，並幫助身體回到正確姿勢，不過日本網友每天伸展還真的增加了2公分的身高。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

