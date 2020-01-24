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神奇增高伸展操！日瑜伽師自創「零位訓練」　網實測：每天做高2cm

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記者林瑩真／編譯

身高再高一點是多少人的夢想呢？日本一名網友分享瑜伽老師石村友見的特殊拉筋法，只要每天都照做，就能讓身高增加最多5公分，相當驚人。

「這個伸展運動真的很厲害啊！我每天做之後，身高長高了2公分！」日本網友在推特PO文分享，瑜伽老師石村友見自創了一套特殊拉筋法「零位訓練」（Zero Training），他每天都照著做，結果自己真的長高了2公分。

事實上，這個Zero Training又稱「瞬間增高法」，是透過矯正平日的不良姿勢來讓身體恢復正常。首先檢測身體，讓身體站直，讓耳朵、肩膀、手臂、手腕、膝蓋、腳踝成一直線，若沒有在一直線上，則有可能是該部位肌肉緊繃。

若是要增高，首先雙手撐牆，雙腳打開與肩同寬，一邊吐氣，一邊抬臀的同時將背部向地面下壓，用鼻子吸氣再緩緩拱背起身；第二招，則是將一邊膝蓋彎曲貼牆，另一邊伸出撐地，與靠牆膝蓋同側的手舉高，最後將靠牆膝蓋的腿放於椅子上，一邊吐氣一邊彎腰，直到雙手從牆壁摸到椅子。

驚人的是，伽老師石村友見在節目《嵐にしやがれ》上實際讓搞笑藝人春日嘗試後，身高從175.4公分增至176.2公分，增加了0.8公分。原本該方法只是暫時性增高，並幫助身體回到正確姿勢，不過日本網友每天伸展還真的增加了2公分的身高。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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