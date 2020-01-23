英機構「武漢感染恐達4000」　南韓2級旅遊警示、新加坡酷航停飛

文／中央社

武漢肺炎疫情近日在各地持續擴散，英國研究機構報告推估，武漢一地可能已有4000人感染。

倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心22日公布報告推估，武漢一地到18日，可能已有4000人感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），感染人數範圍約在1700至9700之間。

報告使用18日前中國以外出現的案例數據，並依據武漢國際機場附近區域人口約為1900萬，感染到確診平均天數10天，過去2個月，武漢出發旅客每日平均3301人次等前提來推算。

▲桃園機場也為因應武漢肺炎，呼籲所有戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

韓國外交部23日針對武漢市發布2級旅遊安全預警，對武漢市以外的湖北省全境發布一級預警。

韓國按照旅遊目的地的風險程度，由低到高向公眾發布藍、黃、紅、黑4級預警。一級藍色預警為注意安全、2級黃色預警為謹慎前往、3級紅色預警為建議撤離、4級黑色預警為禁止旅遊。

南韓聯合新聞通訊社指出，外交部認為，武漢還沒有達到需要考慮建議公民撤離的程度，將密切關注武漢市和湖北省的衛生形勢，以及世界衛生組織是否宣布進入全球衛生緊急狀態，並與疾控部門等國內相關機構協商，以決定是否上調旅遊警示。

報導指出，23日上午10點起，武漢的對外陸空客運和市內公車全線停止，事實是進入「封城」狀態。武漢與韓國在顯示器、電子領域的交流活躍，上千名旅居武漢的韓國公民，已有不少人撤離。問及疫情惡化後如何撤僑時，韓國外交部官員回答，需要與中方協商。

韓國外交部表示，這次發布預警主要是考慮到武漢感染新型肺炎的病例劇增，以及武漢市政府今天起暫時關閉機場和火車站等離開武漢的管道等因素。

韓國外交部也提醒當地韓國公民高度注意安全，建議公民慎重考慮是否前往武漢旅遊，並提醒即將前往的公民多加注意。

另外，新加坡航空（Singapore Airlines）旗下廉航酷航（Scoot）也宣布暫停每日飛往武漢的所有班機。

中國官媒報導，武漢市政府宣布，23日上午10時起全市大眾運輸暫停運營，所有航班取消。當局還要求市民若無特殊理由勿離開武漢。酷航隨後發布公告表示：「由於中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，中國當局已暫停武漢所有大眾運輸網絡，因此酷航飛往武漢的班機將受到影響。」酷航宣布，暫停所有飛往武漢航班至少至26日。

根據新加坡樟宜機場（Changi Airport）官方網站，酷航原定今晚6時55分飛往武漢的班機稍早已顯示取消。擁有1100萬人口的武漢，被視為新型冠狀病毒肺炎疫情爆發中心，因此遭到中國政府封城。中國央視報導，截至22日24時已有570例確診病例，17例死亡。全球衛生當局嚴陣以待防範疫情擴散。

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