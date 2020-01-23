川普擬擴大「禁止赴美旅遊名單」：我們的國家必須安全

▲美國總統川普22日在瑞士達佛斯經濟論壇主持記者會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普22日宣布，有意擴大禁止到美國旅遊的國家名單，因為「我們的國家必須安全」。知情匿名官員透露，可能包括白俄羅斯、厄利垂亞、吉爾吉斯與緬甸等7國。根據《美聯社》，外界認為，此舉是為了限制外國人「生育旅遊」（Birth Tourism）的行為。

川普22日在瑞士德佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF），宣布許多新計畫，其中包括擴大美國旅遊禁令，「我們正在增加幾個國家，我們必須是安全的。你們也知道世界上發生了什麼事，我們的國家必須安全。很快就會公布的，好嗎？」

一名匿名官員透露，美國旅遊禁令名單異動正在研擬中，7個國家已被增加到名單上，也就是白俄羅斯、厄利垂亞、吉爾吉斯、緬甸、奈及利亞、蘇丹與坦尚尼亞。《中央社》報導，官員表示，上述國家不會被全面禁止，但旅遊簽證可能會受到某種形式限縮，完整名單將於27日公布。

根據《美聯社》（AP），川普政府23日推出新的旅遊簽證，限制「生育旅遊」，也就是女性到美國生產，讓孩子擁有美國護照。根據國務院22日發布的文件，未來被領事館官員認定「生育旅遊」的旅客，將比照來美就醫的人，必須證明自己赴美是為了接受醫療，而且有錢支付相關費用。



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