2019全球清廉印象指數台灣排名28　中國第80

▲台灣2019年清廉印象指數進步。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

國際透明組織（Transparency International，TI）日前公布2019年清廉印象指數（Corruption PerceptionsIndex， CPI），共有180個國家納入評比，台灣排名全球第28，比上屆上升3名，是亞太地區第7名，中國則為全球第80名，得41分。

根據法務部廉政署表示，國際透明組織1月23日公布清廉印象指數，台灣得65分（滿分為100），比上屆提升2分，超過全球列入評比的84%國家，是2012年新標準以來所得最佳成績。在亞太地區，以紐西蘭87分最高，接著是新加坡85分，澳洲77分，香港76分，日本73分，不丹68分，台灣第7名65分。

廉政署表示，廉政需要綜合性的策略，非單一部門可以達成，需要公、私部門共同合作，台灣2019年評鑑結果的進步，顯示落實聯合國反貪腐公約，接軌國際是正確的方向，也會繼續加強各方面廉政措施及精進相關作為，讓世界看見台灣對反貪腐工作的決心。

CPI 主要是國際透明組織針對各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形主觀印象的評比，想提高分數，應首重著力降低貪腐對企業活動的不利影響，杜絕官商不當互動。

▼TI介紹CPI。（影／翻攝自youtube／Transparency International）