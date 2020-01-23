「破皮見肉」滿是水泡！嬰兒手被「反覆放進」滾水中　女傭竟回：我想回家

Evil maid burned toddler’s arm with boiling water causing horror injuries ‘because she wanted to go home’ https://t.co/FYdcxK8bVK — The US Sun (@TheSunUS) January 22, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

一名30歲的緬甸女傭在介紹下，到新加坡一戶人家當女傭，工作就是負責照顧一名16個月大的嬰兒跟一名8歲女孩；沒想到她誤信朋友的讒言，在工作時將嬰兒的手反覆放進滾燙的熱水裡，造成其的手部嚴重燙傷，留下恐怖的痕跡，一切竟然只是為了「回到家鄉」。

根據《太陽報》報導，女嬰的父親先前接到大女兒的電話，得知家中16個月大的女嬰受了重傷，趕往醫院後被告知女兒身上有「二級燙傷」，詢問女傭之後卻只得到「嬰兒不小心碰到熱鍋」的回答，便因此起了疑心。

在不斷的追問之下，該名30歲的緬甸籍女傭才承認，她的朋友告訴她，只要傷害了女嬰，她就能夠因為這個藉口回到緬甸，而在犯下罪刑之後，她更自行收拾行囊堅持要離該工作的家庭。

報導中指出，女嬰父母隨後透過家中的監視器，驚訝的看到女傭將女兒的手反覆放入在瓦斯爐上滾燙的鍋子當中，場面十分恐怖。目前這名女傭已經被逮捕，而女傭的仲介所則是在事件發生後，同意將女傭帶回，並將傭金全部返還。