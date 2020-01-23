89歲翁「病發13天」就死亡！「武漢肺炎」帶走17條命　清一色全中老年

▲武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

「武漢肺炎」爆發至今已經造成17人死亡，數百人遭到感染隔離，而中國政府為了遏止疫情擴散，更下令將武漢市「封城」。根據外媒報導，有些人在感染新型冠狀病毒後「並沒有」出現發燒症狀，更因此躲過各種檢查，藉由各種大眾交通運輸工具到達全世界各地，進而將病毒帶到其他國家。

根據《彭博（Bloomberg）》整理報導，中國國家衛生委員會所發布的報告中顯示，17名因為感染新型冠狀病毒而死亡的人當中，有5人表現出包括呼吸困難、胸悶以及咳嗽等其他症狀，不僅限於發燒而已。

死亡的人當中年紀最大的為一名89歲、患有高血壓的男性，他除了發燒之外，還出現了疲倦、大小便失禁的症狀，他在1月5日時到醫院就診並於18日時死亡。中國國家委員會還說，死者中至少有9名患者患有糖尿病、冠狀動脈疾病和帕金森氏症；17名死亡病患中，8名為80歲以上、2名死者為70幾歲、5名為60幾歲、1名為50幾歲，年齡最小的是一名48歲的女性；性別上有4名為女性，其餘皆為男性。

報導中指出，在某些情況下，如果患者沒有發燒，則代表著溫度檢測可能已經無法用來正確識別感染者，但溫度篩檢是各個交通樞紐和機場，用來檢查旅客最常用的方法之一。

目前中國已經封鎖人口擁有1100萬的武漢市，試圖阻止疫情蔓延，但在世界各地包括美國跟香港，都紛紛出現病例確診的消息，這樣的情況也讓許多人回想起2003年時對SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的恐怖記憶，當時造成近800人死亡。為了避免疾病繼續擴散，香港已經在23日時暫停販賣前往武漢的高鐵票，澳門則是取消了農曆新年的慶祝活動。