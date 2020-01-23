成田機場「加派檢疫官」防疫　遊日陸客返國前最後一買…口罩成最佳伴手禮

▲中國旅客從日本返國爆買口罩。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）延燒國際，然而，還有許多中國遊客趁著春節長假飛往日本過年，讓成田機場緊張得加派檢疫官進行防疫工作。至於準備從日本飛回中國的遊客，則連連爆買口罩，因為中國現在面臨口罩缺貨的情況，正好成為伴手禮。

綜合日媒報導，日本成田機場為防範武漢肺炎疫情蔓延，機場檢疫所使用紅外線熱成像儀器確認旅客是否發燒，同時增派檢疫官進行防疫工作；機組人員必須配戴口罩及手套，並向旅客發送口罩要求配戴，若有身體不適情況則要主動申報。

另外，日本富士山作為旅遊勝地，山梨縣政府針對住宿設施進行宣導，必須詢問中國旅客是否有咳嗽、發燒、全身發冷等症狀，確保春節長假的中國旅客不會提升疫情蔓延的風險，提供令人安心的旅遊場所。

相對的，即將從日本飛回中國的旅客則大量購買各種形式的口罩。報導指出，許多中國旅客聚集在成田機場出境大廳的藥妝店，一拿就是不同款式的口罩買十幾包以上，引發前所未見的搶購潮。

一名37歲中國女旅客透露，聽說中國因武漢肺炎的關係，口罩相當缺貨，現在買口罩當作日本的伴手禮非常受歡迎；另一位42歲的中國男旅客則說，雖然沒有非常擔心疫情，但以防在中國買不到口罩，還是在日本大量購買，幫家族親友存貨。

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