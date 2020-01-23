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為撲滅澳洲大火「執勤滅火機墜毀」　3美籍人士身亡…殘骸墜森林內！

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▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲野火多國加入救援協助。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲南部新南威爾士州23日發生一起墜機意外，據悉造成3名美國籍人士身亡，而失事的飛機是一架滅火飛機，在當地時間下午1時許失蹤，緊急應變小組隨即展開搜索，不久後即在意外發生地附近找到飛機遺骸。

根據《BBC》報導，這架C-130滅火機，當時正在執行滅火任務，卻在飛行過程中，突然消失在雷達上，應變小組隨即展開搜索，據悉飛機上共有3名美籍人士，但在搜索到飛機殘骸後，尚未找到機上人士，仍在持續搜索。新南威爾斯州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）指出，飛機失事地點位於坎培拉南方的大雪山，「我們的精神與罹難者家人同在，為他們一起祈禱，這件意外也證明了，離野火季節結束還有很長的挑戰」。

當地消防局表示，目前飛機失事原因還待查，不確定是否為執行任務視線不佳導致，此外坎培拉機場23日也因野火而關閉，附近居民也部分被要求遷移避難，機場聲明中指出，「機場因為消防行動、野火受到影響，因此暫時關閉」。

澳洲國防軍陸軍司令坎貝爾（Angus Campbell）則指出，國防軍現在已經提供一定程度的協助，但仍在視情況決定是否增派人員，畢竟潛在危險區域已經擴大。

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