為撲滅澳洲大火「執勤滅火機墜毀」　3美籍人士身亡…殘骸墜森林內！

記者陳亭伃/綜合報導

澳洲南部新南威爾士州23日發生一起墜機意外,據悉造成3名美國籍人士身亡,而失事的飛機是一架滅火飛機,在當地時間下午1時許失蹤,緊急應變小組隨即展開搜索,不久後即在意外發生地附近找到飛機遺骸。

根據《BBC》報導,這架C-130滅火機,當時正在執行滅火任務,卻在飛行過程中,突然消失在雷達上,應變小組隨即展開搜索,據悉飛機上共有3名美籍人士,但在搜索到飛機殘骸後,尚未找到機上人士,仍在持續搜索。新南威爾斯州長貝爾吉格利安(Gladys Berejiklian)指出,飛機失事地點位於坎培拉南方的大雪山,「我們的精神與罹難者家人同在,為他們一起祈禱,這件意外也證明了,離野火季節結束還有很長的挑戰」。

當地消防局表示,目前飛機失事原因還待查,不確定是否為執行任務視線不佳導致,此外坎培拉機場23日也因野火而關閉,附近居民也部分被要求遷移避難,機場聲明中指出,「機場因為消防行動、野火受到影響,因此暫時關閉」。

澳洲國防軍陸軍司令坎貝爾(Angus Campbell)則指出,國防軍現在已經提供一定程度的協助,但仍在視情況決定是否增派人員,畢竟潛在危險區域已經擴大。

