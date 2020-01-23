連續三年獲肯定　友達入選彭博性別平等指數

▲友達推動全方位母性照護計畫，讓女性同仁能兼顧家庭和工作。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導



友達（2409）宣布連續三年入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI），該指數共納入42國、涵蓋50種產業別企業，友達於多項評鑑項目中表現優異，代表外界肯定友達長期在性別議題及友善職場文化的努力。



彭博性別平等指數是美國財經專業媒體《彭博》以五個評分構面，審視全球各領域企業的性別平等重視程度，包含企業女性領導者及其人才庫比例(Female Leader & Talent Pipeline)、薪酬福利政策(Equal Pay & Gender Pay Parity)、友善包容的性平文化(Inclusive Culture)、暢通的性騷擾申訴管道及政策(Sexual Harassment Policies)，以及具有性別意識的產品服務(Pro-Women Brand)等，每年選出高度落實性別平等的全球企業，今年共有325家企業入選指數，其中以金融業居多，在科技產業企業之參與較往年增加的情況下，友達各層面表現仍持續亮眼。



友達表示，公司長期重視員工幸福感，無論在職涯發展、照護等方面皆打造出友善職場環境，並在企業內，全球女性管理職人數至2019年底已達近28%，成就職涯目標；建立公正客觀的績效管理機制，完整串接男女同工同酬的薪酬福利制度。

此外，除了具備多元暢通的性騷擾防治措施，更有全方位母性三期照護計畫，不僅讓懷孕員工充分獲得資源，也協助育嬰回任員工快速適應職場生活，無縫銜接家庭與工作，同時持續關注廠區周邊鄰里，致力扶助弱勢及女性二度就業機會，幫助社區年長者關懷、送餐等服務，積極落實關懷社會的企業核心價值觀。