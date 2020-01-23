終於！英國會通過「脫歐法案」　僅剩最後一關「女王點頭」就正式脫歐

▲強生終於將如願脫歐。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國脫歐自2019下半年就吵得沸沸揚揚，經過多次首相強生與國會拉扯，終於在22日上議院放棄再修正的情況下，通過該法在國會的最後關卡，現只等女王23日批准，一切將於本月31日正式脫離歐盟。

綜合外媒報導，英國2016年6月舉行公投，原訂期限為2019年3月29日，後因為英國政府與國會間拉扯，最後延到10月31日，卻仍未有共識，只好拖延至2020年1月31日。強生表示，在爭取脫歐的期間，很多次都感覺英國似乎無法脫離，但「最終我們還是做到了，更可以把許多深仇大恨、分裂放下一起前進。」

▲脫歐只剩女王點頭，就完成最後關卡。（圖／達志影像／美聯社）

現階段，脫歐達到最後一關，也就是女王伊莉莎白二世，倘若女王點頭，最快英國時間23日就會批准法案，31日就能如期脫歐。在最後一輪投票時，強生所屬保守黨占多數的下議院駁回全部5個修正案，並將法案發回上議院再議，上議院才勉強同意讓步。

歐洲議會（European Parliament）仍需在下週表決支持這項協議，但能在倫敦取得支持已是歷史性的一刻，英國將成為第一個脫離目前有28個會員國的歐盟。然而英國與歐盟未來關係發展仍成為外界矚目的焦點，因為剩下的協商可能會更具挑戰，強生之前曾透露，希望可以跟歐盟達成「自由貿易協定」。下個月初強生將會發表演說，預計會有更多細節出爐。