性侵6女！溫斯坦惡劣細節曝光　淫魔出庭信心滿滿：我有很棒律師

▲溫斯坦對他的律師很有信心。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者崔子柔／綜合報導

67歲的好萊塢著名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案22日開審，檢察官梅根•哈斯特（Meghan Hast）認為溫斯坦憑藉他在好萊塢的影響力性侵女性數十年，溫斯坦的律師則欲證明提出控訴的女性是心甘情願的參與。

據CNN報導，哈斯特告訴由7男5女組成的陪審團，「溫斯坦是好萊塢大咖，也是個強姦犯」，並公開溫斯坦性侵6名女性的細節，他在2006年強行進入前製作助理咪咪•哈雷（Mimi Haleyi）的公寓中對她進行口交，2013年到紐約市旅館內性侵一名新進女演員，受害者事後在浴室中發現一根針頭，認為是溫斯坦先行注射讓自己勃起。

▲溫斯坦在紐約、洛杉磯分別因性侵等罪嫌被起訴。（圖／達志影像／美聯社）

另一原告向溫斯坦說自己有男友，結果被他拖進浴室，溫斯坦還大喊「妳欠我一次」，就用力扯下受害著的牛仔褲。溫斯坦事後對這名女子說，「我為之前的事道歉，只是覺得妳很吸引人，我對妳無法抗拒。」

被告辯護律師達蒙•切羅尼奧斯(Damon Cheronis)則說那些受害者和溫斯坦之間是有「愛」的，並提出其中一名原告在2017年傳給溫斯坦的訊息，寫道：「我愛你，我一直很愛。」

溫斯坦被控五項控罪，包括強暴、未經同意對女性進行口交，未經同意性行為等，最高可判處終身監禁，但他堅持所有性接觸都是合意的，並告訴媒體他對全案「非常有信心」、「我有個很棒的律師」。

除了指控溫斯坦性侵的2名女性將出庭作證之外，女星安娜貝拉莎拉（Annabella Sciorra）等4名女性23日也將出庭描述溫斯坦的行為。