「假扮腳骨折」免費升等商務艙！華裔網紅惡作劇引網友砲轟

▲澳洲華裔網紅Jamie Zhu假扮骨折，拍片炫耀自己很舒服地睡了8小時。（圖／翻攝自YouTube／Jamie Zhu）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲華裔網紅Jamie Zhu在網路上以惡作劇出名，他近日分享一則影片，他從悉尼乘搭國泰航空時在飛機上假裝右腳骨折，空姐不疑有詐，隨後幫他免費升級到商務艙，之後他大吃大喝的享受模樣，引來網友公憤。

Jamie Zhu來頭不小，他不但擁有超過100萬的追蹤者，YouTube也擁有70萬人訂閱，更是大陸知名導演朱翊的兒子，常常在Youtube個人頻道分享惡作劇的影片。

他於15日在Instagram及YouTube上傳一則影片，分享如何從經濟艙免費升級成商務艙。影片一開始，他表示將搭乘國泰航空從悉尼起飛，這時他想到一個免費升等到商務艙的辦法。首先他在機場藥局購買「骨折固定鞋」，並當場穿在右腳上，將自己裝扮成病人。隨後登機到經濟艙找到自己的位子入坐，由於固定鞋的體積太大，以至於他的右腳無法塞進座位。

▲Jamie Zhu被安排到商務艙後，還邀請空姐一起入鏡。（圖／翻攝自YouTube／Jamie Zhu）

Jamie Zhu請隔壁乘客幫忙，但還是無法順利入坐，於是他向空姐提出換坐位的要求，空姐得知他腳骨折後，馬上幫他安排商務艙的坐位，還邀請空姐一起入鏡。換到商務艙後，Jamie Zhu已經脫下骨折固定鞋，穿上原本的運動鞋，拿起菜單點餐，開始享用商務艙的餐點及設備，並炫耀自己舒服的睡了8小時。

該影片至今已有27萬人次觀看，許多網友在底下批評，「你不會覺得丟臉或愧疚嗎？」「沒有罪疚感的人才做得到」。但也有人懷疑影片真實性，認為他可能是已經先買好商務艙的位置。