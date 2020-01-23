我國負債比率連六年下降　大減5.3個百分點

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署表示，2018年度我國依國際貨幣基金發布之政府財政統計手冊計算一般政府負債新台幣6兆7,105億元，占2018年度國內生產毛額(GDP)比率36.58%。根據國庫署發布，我國2018年負債比率不僅是G20中排名第5低、負債比連續六年下降，六年間也大減了5.3個百分點，顯示我國控制債務有成。

國庫署表示，與國際貨幣基金公布G20不含歐盟本體等19個國家比較，我國負債比低於其中15個國家，包含日本、法國、韓國、中國大陸等主要國家，僅高於4個國家，俄羅斯、阿拉伯、印尼與土耳其。

請繼續往下閱讀...

我國負債比率已經連續六年下降，從2013至2018年已經從41.9%下降到36.58%，下降5.3個百分點。國庫署表示，在G20國家中，我國債務比率排名也逐步，2013年排名是前8低、其後第7低、第6六低、第5低、2018年仍維持第5低。雖較2017年度我國一般政府負債6兆6,723億元增加382億元，惟負債比率較減少0.52個百分點。

財政部表示，我國的負債表現顯示負債成長率低於經濟成長率，債務規模管控良好，且與世界主要國家比較，我國負債比率仍屬穩健。國庫署表示，一般政府負債結構及相關分析四個要點：

一、以一般政府機關區分：中央政府5兆4,454億元，地方政府1兆2,607億元，社會安全基金44億元。

二、以負債項目區分：我國一般政府負債項目集中於債務性證券5兆2,444億元，占比為78.15%、貸款1兆1,878億元，占比17.7%、其他應付帳款2,765億元，占比4.12%三項。

三，較一般政府負債較公共債務法規定之長、短期債務合計數6兆4,272億元，高出2,833億元。主要是計算普通基金應付帳款及自償性債務、納入一般政府之非營業基金負債、財團法人及行政法人負債、地方政府向歸屬公共公司之非營業基金調度周轉金額、社會安全基金負債，並扣除一般政府機關持有中央政府公債、一般政府間之應付款項與地方政府積欠全民健保費。

四，一般政府負債較2017年度增加382億元，其中中央政府增加161億元，是普通基金增加38億元、非營業基金增加109億元、財團法人及行政法人增加14億元。另地方政府增加218億元，社會安全基金增加2億元。

財政部國庫署未來將繼續揭露依公共債務法及國際組織標準計算之政府債務資訊，提升政府財務透明度。