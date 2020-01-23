日本學生妹裙子都超短　原因竟是《美少女戰士》月野兔！

▲日本學生妹的裙長，會因為地區不一樣，而有所不同。（圖／示意圖，CFP）

實習記者任珈萱／綜合報導

很多人對於日本學生妹的制服印象都是「超短短裙」，即便是在嚴寒冬天仍穿著短裙。為什麼日本女高中生一年四季都愛穿短裙？據悉，迷你裙之所以瘋迷全日本，是因為1993年經典動漫《美少女戰士》熱播，而女主角月野兔在動漫中身穿超短水手服。

據了解，迷你裙開始流行的60年代後半至70年代前半，因此日本中學制服的裙擺有一段時間變短，不過由於當時校規和社會風氣都很保守，所以學生不會公然將裙子改短。

到了70年代後半到90年期間，日本社會出現不少不良少女，從動漫畫作品《女番刑警》裡可以看到，不良女生們會將裙子接長到腳面。受到這股熱潮的影響，日本女高中生開始認為長裙也很酷，於是紛紛將裙擺接長。

▲受到動漫畫作品《女番刑警》影響，日本女高中生認為長裙也很酷。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

到了90年代中期以後，學校的制服裙大多從過膝變成了齊膝。1993年時，經典動漫《美少女戰士》熱播，其中女主角月野兔身穿的超短水手服，再搭配上據中的經典台詞「我是愛與正義的水手服美少女戰士，月光仙子...我要代替月亮好好懲罰你」，塑造出水手服就是正義的象徵，於是超短裙開始掀起熱潮。

有些網友也提出了較具「日本歷史」的觀點，當時的日本社會繁榮， 私立學校競爭也比較激烈，為了能夠招攬學生，便設計了好看的制服，當然也包括迷你裙，成功抓住女學生的心。

另外，因為日本女生的身材都比較矮小，所以裙子越短越可以顯腿長；有調查指出，各地區的學生妹裙長都不一樣，像是最短的第一名是茨城縣水戶市，長度大約落在膝上25公分；而最後一名則是福岡縣福岡市的膝上5公分。