研究：武漢肺炎病毒「可能來自蛇類」　市場已消毒關閉難追蹤

▲研究指出，2019新型冠狀病毒源頭可能是蛇類。圖為中華眼鏡蛇（Chinese cobra）（圖／翻攝維基百科）



記者吳美依／綜合報導

學術新聞網站《對話》（The Conversation）於23日報導，生物與遺傳學者針對「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）進行基因分析，並與其他動物宿主的已知冠狀病毒相互比較，發現其蛋白質密碼（Protein Codes）與蛇類身上出現的最為相似，推測此次疫情爆發的源頭，可能來自中國環蛇（Chinese Krait）與中華眼鏡蛇（Chinese Cobra）。但因爆發疫情的武漢「華南海鮮市場」已消毒、關閉，難以繼續追蹤。

學者分析新型冠狀病毒棘蛋白（Spike Protein）的RNA密碼序列（RNA Coding Sequence），並與不同動物宿主病毒相互比較，發現與蛇類身上出現的最為相似。研究指出，導致中國疫情爆發的源頭，可能是中國環蛇與中華眼鏡蛇。

▲武漢華南海鮮市場販賣許多野生動物，與早期病例密切相關，被認為很有可能是疫情爆發地點。（圖／路透社）



與早期病例密切相關的「華南海鮮市場」販賣蛇類等許多野生動物，病毒來自市場的理論，也被《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）最新研究強烈支持。

▲武漢肺炎疫情持續蔓延，全球提高防疫警戒。（圖／路透社）



根據先前報告，新型冠狀病毒的基因與「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）、「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS）相似，學界一開始推測，也許導致新疫情爆發的宿主動物也是蝙蝠。此次研究指出，蛇類時常在野外獵食蝙蝠，病毒也許經蝙蝠傳染到蛇類，經歷突變，最後傳染人類。但是，病毒究竟如何同時適應冷血動物與溫血動物的宿主，依然成謎。

根據CNN報導，學者指出，首先必須在蛇類身上找到新型冠狀病毒的基因序列，其次是針對野生蛇類、蝙蝠以及市場上其他動物身上病毒的RNA進行採樣分析，經比對與實驗以後，才能真正確認來源，也可發展出預防與治療措施。但由於疫情爆發以後，市場已被消毒並關閉，因此「追蹤病毒來源」的行動變得非常困難。

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