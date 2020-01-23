從武漢飛回倫敦…全機乘客僅「量體溫+宣導單」　感染風險達50%

▲武漢肺炎疫情延燒國際。（圖／翻攝央視）
記者林瑩真／綜合外電報導
中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情蔓延國際，包括台灣、日韓、泰國都有確診病例。雖然目前英國尚未傳出確診病例，但倫敦希斯洛機場（Heathrow）的旅客已經收到宣導單，呼籲旅客只要身體不適就應該前往醫院檢查。
「我們被告知，如果我們感覺身體不適，就打NHS 111（英國醫療諮詢專線）。」綜合外媒報導，從中國武漢飛抵希斯洛機場的乘客表示，雖然他們都很擔心致命的冠狀病毒，但他們僅僅是拿到一張宣導單，很輕易的就在機場通過檢查後被放行。
21歲大學生艾琳（Eileen）表示，她在武漢住了一個月，但因為冠狀病毒疫情完全沒有走出家門，如今返回英國就讀，僅收到宣導單呼籲注意身體情況，「我認為應該做更多的事情，因為對中國病毒的恐懼比現在要嚴重得多」。
羅伯特克羅斯（Robert Crosby）則在不久前飛往武漢探望哥哥，「今天的航班跟我去武漢的航班人數差不多，只差在戴口罩的人很多」，但他也只是被測量體溫後就放行。他哥哥托馬斯（Thomas Crosby）則補充，有很多人離開武漢，「但你不知道那是因為春節還是病毒」。
UKロンドン・ヒースロー空港は、中国コロナウイルスの影響ある地域から到着する乗客用に別エリアを導入開始。 https://t.co/fVBqTFPsZ2— 未来航 (@Mirai_Watalu) January 22, 2020
對於已經造成17起死亡病例的冠狀病毒疫情，中國當局封鎖1100萬人口的武漢市，關閉所有公共交通服務，禁止任何人進出武漢，將進行全面檢疫。英國外交部建議，若沒有必要請勿前往北京，從22日起，他們也將對武漢的航班實施強化監控，其中包括一個衛生小組負責接待每架航班。
英國公共衛生部門指出，每週有三架從武漢直飛希斯洛機場的航班，當局會加強對航班的檢查，「英國的感染風險被評估為低，但因為病毒被傳入美國的可能性很大，感染風險已經提高」，根據病例數量、潛在來源及人際傳播的數據，前往武漢的旅行者面臨50%的風險。