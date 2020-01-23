從武漢飛回倫敦…全機乘客僅「量體溫+宣導單」　感染風險達50%

▲武漢肺炎疫情延燒國際。（圖／翻攝央視）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情蔓延國際，包括台灣、日韓、泰國都有確診病例。雖然目前英國尚未傳出確診病例，但倫敦希斯洛機場（Heathrow）的旅客已經收到宣導單，呼籲旅客只要身體不適就應該前往醫院檢查。

「我們被告知，如果我們感覺身體不適，就打NHS 111（英國醫療諮詢專線）。」綜合外媒報導，從中國武漢飛抵希斯洛機場的乘客表示，雖然他們都很擔心致命的冠狀病毒，但他們僅僅是拿到一張宣導單，很輕易的就在機場通過檢查後被放行。

21歲大學生艾琳（Eileen）表示，她在武漢住了一個月，但因為冠狀病毒疫情完全沒有走出家門，如今返回英國就讀，僅收到宣導單呼籲注意身體情況，「我認為應該做更多的事情，因為對中國病毒的恐懼比現在要嚴重得多」。

羅伯特克羅斯（Robert Crosby）則在不久前飛往武漢探望哥哥，「今天的航班跟我去武漢的航班人數差不多，只差在戴口罩的人很多」，但他也只是被測量體溫後就放行。他哥哥托馬斯（Thomas Crosby）則補充，有很多人離開武漢，「但你不知道那是因為春節還是病毒」。

對於已經造成17起死亡病例的冠狀病毒疫情，中國當局封鎖1100萬人口的武漢市，關閉所有公共交通服務，禁止任何人進出武漢，將進行全面檢疫。英國外交部建議，若沒有必要請勿前往北京，從22日起，他們也將對武漢的航班實施強化監控，其中包括一個衛生小組負責接待每架航班。

英國公共衛生部門指出，每週有三架從武漢直飛希斯洛機場的航班，當局會加強對航班的檢查，「英國的感染風險被評估為低，但因為病毒被傳入美國的可能性很大，感染風險已經提高」，根據病例數量、潛在來源及人際傳播的數據，前往武漢的旅行者面臨50%的風險。

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