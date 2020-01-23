等武漢肺炎疫苗開發！北韓「無限期」禁中國客　網友狂讚「鎖國防疫」

▲北韓禁止外國遊客入境，防範武漢肺炎。（圖／朝中社）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）延燒各國，連設於中國的北韓旅行社Young Pioneer Tours都聲明「全面暫停觀光」。北韓政府隨後也決定，將「無限期」禁止中國遊客入境，引起網友一片讚賞。

Young Pioneer Tours旅行社日前聲明指出，20日收到北韓政府通知，為了防範中國武漢肺炎疫情蔓延，北韓政府決定「無限期禁止中國遊客入境」，從22日起將停止中國觀光客進入北韓，直到疫苗開發完成，當然包括春節長假的觀光潮。

事實上，這並非北韓第一次「鎖國」。2003年時，北韓也因為SARS疫情蔓延到許多東南亞國家，決定停止與中國的航班、船隻，同時關閉中國與北韓的邊境事務所，甚至包括來自南韓的遊客也被排除；2014年時，則是西非的伊波拉病毒疫情，即使西非離北韓並不近，但北韓仍禁止外國遊客入境近5個月，北韓國內旅行也受到限制。

北韓官媒《勞動新聞》22日報導呼籲人民小心武漢肺炎，強調武漢肺炎已經蔓延到北京、上海及廣東等多個地區，「傳播迅速」，要特別注意發燒、咳嗽等症狀，若身體不適就應該及早治療隔離。

相關新聞被網友轉至PTT，金正恩的「鎖國」行動意外獲得網友一片讚賞，「小胖是對的，吃不飽總比病死好」、「應該是綜合考量他們的醫療水平相對低落，萬一擴散致死率應該暴升」、「說不定北韓是亞洲唯一一個沒被感染的國家」、「第一次覺得北韓幹的好」、「小胖腦袋還挺清楚的」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

