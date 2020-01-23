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美國國務院「提高中國旅遊健康警示」　嚴防武漢肺炎疫情

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情擴散，美國國務院與疾管局也提高旅遊健康警示。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州西雅圖21日確認境內第一起「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）病例。美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布，中國健康警示從第一級提升至第二級，也就是從「實施一般預防措施」變成「加強預防措施」階段。國務院領事事務局（CA）也依循上述措施，將中國旅遊健康警示提升到第二級。

根據《中央社》報導，美國21日確診第一起2019新型冠狀病毒，疾管局將中國旅遊健康警示調高，從「實施一般預防措施」的第一級提升到「加強預防措施」的第二級。國務院領事事務局今（23）日也同步跟進，是過去8天以來第三度更新，卻是第一次「升高」警告等級。

美國第一起病例出現在華盛頓州西雅圖，一名三十多歲男子曾到武漢旅遊，15日回國以後身體不適，目前正在華盛頓州的醫療機構接受治療。疾管局已派遣特別小組前往，與當地醫療單位密切合作，追蹤可能被接觸的人群，確認是否出現其他病例。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情擴散，國際機場、航空公司嚴加防範疫情。（圖／達志影像／美聯社）

美國疾管局表示，8日已警醒各地醫療單位，需特別注意曾到武漢旅遊的呼吸道症狀患者，也制定疫情檢測與管理的指南方針，提供臨床醫師與患者參考。此外，舊金山、紐約與洛杉磯的機場17日起實施入境檢測，亞特蘭大與芝加哥本的機場本周也將跟進，雖然亞洲出現人傳人的現象，但美國民眾目前感染新型冠狀病毒的風險仍低，基於疫情狀況迅速改變，將持續追蹤。

美國國務院領事事務局在網站上提醒，前往武漢的民眾應避免與病患接觸，避免前往家禽市場或與動物接觸，需常以用肥皂洗手，期間至少20秒鐘，或使用酒精類洗手液清潔，此外，年長或抵抗力差的旅客，前往武漢之前應與醫師討論。

網站建議，已經身在武漢且身體不適的民眾，應馬上就醫，主動提前告知旅遊史與症狀，避免與他人接觸、外出，咳嗽或打噴嚏的時候應用紙巾或衣袖遮住口鼻，保持經常性洗手、消毒。

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