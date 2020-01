浪漫紅玫瑰床單秒變整片血跡！他PO「犯罪現場照」...網全嚇歪

▲網友買玫瑰圖案床單,變成犯罪現場。(圖/翻攝自推特)

記者錢玉紘/綜合報導

玫瑰花紋原先應該代表浪漫氛圍,但國外有一名網友買了一組白底玫瑰花紋的床單,一鋪上床之後發現,看起來超像斑斑血跡,乍看之下很嚇人,他貼出照片之後,得到許多網友熱烈回應,紛紛吐槽這組床單超失敗。

網友「@JohnDonoghue64」在推特上貼文表示,「這真是尷尬了,當你發現你新買的浪漫白色玫瑰花床單讓你的閨房變得像一個克怕的犯罪現場」。他還貼出一張照片,可以看到他的床鋪上了這組白底床單之後,可能因為玫瑰花的花樣太過密集,顏色又太鮮紅,真的看起來像是一攤攤的血跡。

這則貼文引起許多網友討論,留言表示,「枕頭上那三朵玫瑰看起來超可怕」、「承認吧,你把人埋到哪邊了」、「如果有不喜歡的客人來留宿,這就是一組完美床單了,沒人敢睡」、「完全就是CSI犯罪現場的場景」、「這設計師太糟了」、「史上最失敗床單」。

That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene... pic.twitter.com/JATDMpFBQT