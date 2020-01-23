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乘客插著鼻胃管…大馬空姐一把「公主抱」下機　亞航老闆狂讚

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▲▼亞航空服員公主抱患病乘客。（圖／翻攝自IG／Tony Fernandes）

▲亞航空服員公主抱患病乘客。（圖／翻攝自IG／Tony Fernandes）

記者張方瑀／綜合報導

許多人總有刻板印象認為，空服員只需要在飛機上送餐、賣免稅品，事實上這些空中飛人，最重要的工作就是確保乘客在機上的飛行安全。亞洲航空首席執行長費南德斯日前在Instagram發了一張照片，照片中是一名亞航的空服員「公主抱」一名裝著鼻胃管的乘客；費南德斯大讚表示，「這就是平庸與偉大的差別。」

現年55歲的費南德斯（Tony Fernandes）非常熱衷於社交軟體，他今年1月在IG上張貼了一張亞航空服員的照片，照片中的空服員名為蒂娜（Tina），來自馬來西亞古晉（Kuching），當時她正「公主抱」一名裝著鼻胃管的乘客，準備護送該名乘客下飛機。

費南德斯說，亞航的精神就是像蒂娜一樣了不起的人，直呼她就是家鄉古晉的明日之星，「這就是平庸與偉大的差別！」費南德斯也在貼文中表示，由於長久的飛行，讓蒂娜很久沒見到她的家人，「她需要更多的愛與擁抱。」

馬來西亞連鎖健身中心「Level Up Fitness」負責人Kenny Sia也在底下留言表示，為了表揚蒂娜熱心助人的精神，他願意贊助蒂娜一年份的健身會費。不過也有網友留言表示，雖然蒂娜的行為值得喝采，但航空公司應該阻止這樣的行為，「其實這樣的重量很容易讓空服員受傷，遇到有這類需求的乘客，必須有其他替代方法。」

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