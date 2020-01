海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒　還有4座岌岌可危

▲印尼博巴克.森比朗國家公園。(圖/翻攝自聯合國教科文組織官網)



記者張方瑀/綜合報導

根據印尼最大環境保護組織「環境論壇」(Walhi)報告指出,由於氣候變化導致海平面大幅上升,南方蘇門答臘附近已經有2座小島被淹沒,還有其他4座島嶼岌岌可危。Walhi表示,目前,印尼有數百萬人居住在低窪的沿海地區,若不盡快採取行動,這些地方很快就會消失,危及居民安全。

Walhi指出,消失的2座小島為貝特島(Betet Island)與貢杜爾島(Gundul Island),海拔分別為1公尺與3公尺,兩座島嶼皆隸屬於博巴克.森比朗國家公園(Berbak Sembilang)內,目前島上無人居住。

其餘受到威脅的島嶼為博隆島(Burung Island)、卡隆島(Kalong Island)、薩拉赫納馬島(Salah Namo Island)與克拉瑪特島(Kramat Island),這些島嶼的海拔皆在2至3公尺之間。

薩拉赫納馬島社區負責人Syahrul表示,當地居民知道總有一天他們的家園會被海水淹沒,部分的人已經把房子往內陸幾十公尺的地方搬。Syahrul說,在1990年,人們的房子前面有大片的田野,孩子們可以在那邊玩耍,但現在情況不同了,「我們的房子前面沒有田地,許多人也從這裡搬走了。」

博巴克.森比朗國家公園在2018年因豐富的紅樹林,還有蘇門答臘虎與翠鳥的棲息地,被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區(world biosphere reserve)。負責人阿索里(Affan Absori)說,貝特島已經逐漸下沉一段時間,如今已全被淹沒。

