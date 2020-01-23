連續10天「越欄吃肉」　法醫研究：貓咪會吃人肉…尤其柔軟部位！

▲新的法醫研究發現，貓咪竟會吃人肉。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人都會飼養貓、狗來陪伴、療癒自己，認為可愛的毛小孩是最好的心靈伴侶，但最新的研究報告指出，貓咪可是會生吃人肉，而且達到迷戀的程度，經過法醫長期觀察後證實這項研究，此外也有助於了解到人死後的大體，哪部分最容易被生態圈分解吸收。

根據《Science Alert》報導，在美國科羅拉多州一個法醫研究機構，本身在研究基地中擺上多個大體，準備研究大體分解狀態，卻意外的被攝影機捕捉到野貓通過圍欄，開始吃大體的畫面。研究單位表示，因為地點設置已經遠離住宅區，因此合理認為這些貓咪，應該是從小到大都是野生生長。

而這樣的機遇，也讓研究團隊開始研究貓咪在「分解遺體」中的角色，也就是所謂的食腐動物。梅薩大學法醫研究站指出，兩隻野貓越過柵欄來到放有多具大體的空地，其中一隻虎斑貓對一名79歲的女性大體有興趣，並且開始啃食左手臂與胸部，該部位幾乎都是皮膚與脂肪相當厚的地方；另一隻黑貓，則看中70歲老先生的大體，且也從左肩、左臂、腹部等地方開始啃食。

研究到達16天時，兩隻貓突然消失約一個月，接著又出現，但只對自己原先啃食的大體有興趣。研究人員表示，這兩個案例中，明顯就是貓咪所啃食的地方，都是皮膚曾經被侵略過的地方，「兩隻貓咪表現出對大體的喜愛，甚至喜歡新鮮的組織」。

雖貓咪會啃食人肉令人害怕，但這樣的法學分析是相當重要的，專家指出，雖然貓咪是食肉動物，但並非將肉作為覓食首要需求，只是這樣的結果讓大家知道，貓咪吃人肉是確實存在。