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連在地人都不知道的秘境！基隆市區超魔幻打卡點　太陽下山才出現！

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▲▼基隆拍不膩景點。（圖／記者張惠媛攝、雨都漫步提供）

▲基隆有許多不為人知的美景，這幾個私房景點收進口袋，下次跟朋友到基隆玩不怕人擠人。（圖／記者張惠媛攝）

記者張惠媛／基隆報導

知名的雨都基隆，有山有海有美景又有歷史文化，腹地不大所以很容易就可以探訪各景點，只要十分鐘就能上山下海，正濱漁港彩虹屋、和平島日落、八斗子車站、阿根納造船廠⋯⋯這些超好拍景點平常有在發露旅遊資訊的人應該都不陌生，這些地方一去再去、怎麼也拍不膩，但擁有攝影魂的人才不會這樣就滿足，當然要想盡辦法挖掘更多私房景點，基隆在地文化團體「雨都漫步 KeeLung For A Walk」以步行導覽的方式帶旅人探訪基隆秘境、體驗深度文化之旅，口袋名單一長串，快把這些在地人才知道的超神秘景點收起來，下次休假就手刀衝一波基隆！

▲▼基隆拍不膩景點。（圖／記者張惠媛攝、雨都漫步提供）

▲不起眼的小巷弄卻有著豐富的歷史。（圖／「雨都漫步 KeeLung For A Walk」提供）

百年官道

這條位於基隆廟口附近、不起眼的小巷弄，一不小心就會與他錯身而過，要不是特別拐進來，還真不會發現它的存在，這條從清朝時期就存在的街道，連很多老基隆人都不知道它的來由，只知道這裡有座香火鼎盛的百年福德宮。每到夜晚、燈籠亮起，就像進入了迷幻的時空隧道，成為IG上的打卡熱點。

地址：基隆市仁愛區愛三路49巷

▲▼基隆拍不膩景點。（圖／記者張惠媛攝、雨都漫步提供）

▲以哥倫布酒吧為名的巷弄，一抬頭便看見位於二樓的代明宮，是市區內少見的景致。（圖／「雨都漫步 KeeLung For A Walk」提供）

哥倫布巷

「哥倫布巷」這名稱其實是以巷弄裡的「哥倫布酒吧」命名，在熱鬧的基隆市區，拐個彎就可見到殘存的紅磚建築，狹長巷弄走到底，二樓還是一間宮廟「代明宮」，酒吧、紅磚屋、宮廟，超混搭的美感，值得一遊。

地址：基隆市仁愛區孝三路30巷

▲▼基隆拍不膩景點。（圖／記者張惠媛攝、雨都漫步提供）

▲即將拆除的中山陸橋，吸引不少遊客前來拍照留念。（圖／「雨都漫步 KeeLung For A Walk」提供）

中山陸橋

記得名導演侯孝賢的經典電影《千禧曼波》中，舒淇或跑或走、以輕盈的步伐穿越的那座長廊嗎？那座在電影中彷彿越走越長的長廊，正是基隆的中山陸橋。雖然因為懷舊場景吸引不少人前來拍照，近幾年也有許多劇組前來取景，不過因為年久失修，基隆市政府預計今年拆除，想留下最後畫面的人可得趕快。

地址：約位於基隆市仁愛區孝四路10號旁

▲▼基隆拍不膩景點。（圖／記者張惠媛攝、雨都漫步提供）

▲來到基隆燈塔可以一覽基隆港埠作業。（圖／記者張惠媛攝）

基隆燈塔

想看美景不用人擠人，位於基隆港西岸碼頭的基隆燈塔，已有百年歷史，來到這裡不僅可以將港埠設施盡收眼底，還能看見外海的美景，運氣好的話，還能看到橋式起重機吊掛貨櫃的樣貌，下次到就帶朋友去基隆燈塔看內行人才知道的美景，絕對會讓朋友讚爆！

地址：基隆市中山區光華路51號

▲▼基隆拍不膩景點。（圖／雨都漫步提供）

▲這條防空洞已有百年歷史。（圖／「雨都漫步 KeeLung For A Walk」提供）

百年防空洞

全台灣最多防空洞的城市，很多人以為是在金門，其實錯錯錯錯！全台灣最多防空洞的城市在基隆！身為基隆人，從小就在防空洞進進出出也是很合理的，老一輩的基隆人還會用奶粉罐做燈籠，或拿著火把進防空洞探險。這個百年防空洞經過整修，已成為附近居民每天必經的「巷弄」，這麼特別的感覺，一定要來體驗一下。

地址：約位於基隆市仁愛區龍安街96巷8號旁

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