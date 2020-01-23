新春開運造型大公開　髮型師教你用韓式髮夾快速變換髮型

▲立蕓國際生醫集團旗下朵薇會館總經理酷迪，親自示範新春開運造型。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節換個新造型過好年，立蕓國際生醫集團旗下朵薇會館總經理酷迪以髮型師的身分，不僅要分享今年新春的開運造型，還要教你過年期間怎麼用韓式髮夾快速變換髮型，讓大家在過年團圓圍爐，或是走春拜年，依然可以簡單打理出完美髮型。

首先談到2020年最流行的髮型，酷迪表示，今年大致延續去年的韓系髮型風潮，但是已經跳脫出之前較為厚重的概念，開始走向蓬鬆、豐盈且帶有線條紋理的髮型，主要是這樣的髮型可以幫助臉型做到修飾輪廓的效用。

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▲酷迪用韓式髮夾示範新春開運造型，做到漂亮地露出額頭。（圖／記者姚惠茹攝）

農曆春節迎接新的一年，酷迪也特別分享新春不可少的開運造型，尤其是在新年新氣象求個好運旺整年的過年期間，建議民眾千萬不要讓瀏海把臉蓋住，並親自示範如何用髮夾固定瀏海，做到漂亮地露出額頭，至於不喜歡露出大片額頭的民眾，則建議將瀏海撥到一旁即可。

過年連假七天，為了讓大家可以自己輕鬆打理出漂亮的造型，酷迪用今年流行的韓式髮夾，快速變換兩種髮型來做教學示範，一種是在側邊運用兩個髮夾，可以呈現輪廓的髮型，一種則是僅使用一個髮夾，即呈現出典雅的公主頭髮型。

▲酷迪用兩個韓式髮夾輕鬆變換新髮型。（圖／記者姚惠茹攝）

▲酷迪用一個韓式髮夾呈現典雅公主頭髮型。（圖／記者姚惠茹攝）