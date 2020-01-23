春節電價、油價只降不漲　經部：確保過年期間油水電供應穩定

▲經濟部表示，春節期間水、電價格維持不調整，油品依「上漲不調、下跌調」原則辦理。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

為讓民眾過好年，經濟部表示，春節期間水、電價格維持不調整，油品依「上漲不調、下跌調」原則辦理，天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持平穩，各國營事業也將確保春節期間油、水、電供應穩定。

經濟部長沈榮津表示，油、水、電價格會考慮民生需求，過年期間只會調降不調漲；以電價為例，依照電價穩定機制，住宅用電330度以下（大約七成民生用戶）電費不漲，小商家1,500度以下不漲，可以同時照顧民生、穩定物價及節約用電。

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▲為讓民眾過好年，經濟部長沈榮津表示，油、水、電價格會考慮民生需求，過年期間只會調降不調漲。（圖／記者湯興漢攝）

為確保春節期間油、水、電供應穩定，中油已調度備妥天然氣、液化石油氣及汽柴油，確保供應穩定；台水公司亦就全台地域特性研提「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水。

台電公司循例啟動「春節供電因應計畫」，規劃電廠備用緊急啟動電源與待機、後備機組，將維持全國電力備轉容量達372萬瓩至560萬瓩，供電充裕無虞。各國營事業於春節期間每日派出共約1萬6千人次，駐守各地工作崗位，服務民眾不打烊。

▲為增添年節喜氣氛圍，自1月21日起，民眾至中油加油站加油消費，即可獲贈應景春聯及紅包袋，數量有限，送完為止。（圖／記者姜國輝攝）

為增添年節喜氣氛圍，自1月21日起，民眾至中油加油站加油消費，即可獲贈應景春聯及紅包袋，數量有限，送完為止，祝大家鼠年行大運、錢財滾滾來。另外，中油各直營加油站於過年期間，也將加強公廁清潔，致力達到通風、明亮、無臭味，讓消費者滿意的如廁空間。

春節期間長達七天的假期，經濟部表示，旗下國營事業中油、台水及台電公司服務不中斷，民眾如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決，和民眾一起過好年。