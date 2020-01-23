過年出勤加班費一次看懂！　農曆除夕到大年初三上班...工資加倍

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

農曆春節有7天連假，除了已有出遊計畫的民眾，也有不少勞工仍得堅守崗位，薪資究竟怎麼算才不會被慣老闆坑？勞動部表示，除夕（1月24日）至初三（1月27日）共4天屬於國定假日，若在這段時間出勤工作，雇主須依法加倍給工資；初四、初五則是休息日，勞工出勤的話，雇主則須按照休息日的計算方式給予加班費。

根據《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。勞動部表示，農曆除夕至大年初三為內政部指定的應放國定假日，雇主若徵得勞工同意在這段期間出勤，不論上班幾小時，必須給加倍工資，舉例來說，這名勞工日薪是1400元，加倍工資就是需再另加給1400元，或是補休就要給予兩天。

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勞動部說，通常企業都是周一至周五為工作日，周六是休息日以及周日為例假的出勤模式，若比照政府行政機關辦公日曆表，形成春節7天連假，換言之，跟著政府機關走的公司，1月23日（小年夜）、28日（大年初四）、29日（大年初五）為休息日，若雇主要求勞工這3天上班，則需按照休息日的加班費計算方式給薪，若工作時間在1至2小時者，工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作時間3小時至8小時者，另再加給1又3分之2以上。

勞動部分析，勞工若是在休息日出勤，其實拿加班費會比較划算，補休會相對比較少一點點。

最後，勞動部也呼籲，今年春節期間的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維護自身權益。

